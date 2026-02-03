Жители двух сёл в Астраханской области лишены переправы после аварии буксира

Сельчане, живущие на острове в Камызякском районе, остались без транспортного сообщения после того, как вышла из строя буксирная переправа. Астраханские изобретатели давно и безуспешно предлагают властям свой проект недорогих самоходных паромов, отметил глава отделения географического общества.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября 2024 года в Красноярском районе Астраханской области жители островных сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский (Долгино) остались без транспортного сообщения после того, как затонула часть моста понтонной переправы. Восстановление переправы завершилось только 8 ноября.

Ранее жители Красноярского района рассказали, что проблема понтонной и паромной переправ в островную зону является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром.

В Камызякском районе из-за аварии на паромной переправе два села (Алексеевка и Полдневое) четвертый день отрезаны от «большой земли», и сельчане вынуждены переходить реку по льду. Автомобили на остров переправиться не могут, поэтому бригада скорой помощи и пожарные не имеют возможности добраться до изолированных сел, рассказали 2 февраля корреспонденту «Кавказского узла» местные жители.

Так, 68-летняя Татьяна Шакиева всю жизнь прожила в селе Алексеевке, закончила трудовую карьеру директором местного клуба, а сейчас она пенсионер, но продолжает работать на пруду по разведению рыбы.

Как мне его забрать домой? Переправы-то нет

«Муж у меня сейчас в Астрахани в больнице лежит. Через неделю его выписывают. Ну, как мне его забрать домой? Переправы-то нет», - пожаловалась она.

Алексеевка относится к сельскому поселению "Самосдельский сельсовет", в котором, согласно данным переписи 2020 года, размещенным на сайте Росстата, живут 1463 человека. Село Полдневое относится к сельскому поселению "Образцово-Травинский сельсовет". По данным Росстата, в селе Образцово-Травино живут 3012 человек, а в "прочих сельских населенных пунктах" сельсовета - 2279 человек. Данные о числе жителей каждого из пяти сёл Самосдельского сельсовета и шести сёл Образцово-Травинского сельсовета в таблице Росстата не приведены.

По словам Шакиевой, в январе стояли сильные морозы, и Волга в районе переправы замерзла. На прошедшей неделе во время попытки «разбить полынью» баркасом судно было повреждено и затонуло. Местные жители с помощью багров сумели зацепить баркас тросами. Шакиева выпросила у работодателя трактор, с его помощью баркас удалось вытянуть на берег. Что делать с поврежденным судном, ни его владелец, ни работники переправы пока не знают.

Женщина рассказала, что на изолированном от «большой земли» острове находятся два села - Алексеевка (около 190 жителей) и Полдневое (более 200 жителей). От паромной переправы через Волгу около Алексеевки до райцентра Камызяк - 20 километров. Раньше, по словам Шакиевой, переправа была «государственной» и стоила 20 рублей за перевозку одного автомобиля. Сейчас она в частных руках, и стоимость транспортировки поднялась "в пять раз".

«И тому рады. Лишь бы [переправа] работала. Ведь по ней и школьников перевозили, и газовые баллоны привозили, и продукты в наш вагончик (магазин) завозили, и люди на работу ездили, и медики к нам приезжали, и почта с пенсией», - рассказала женщина.

По ее словам, электро- и газоснабжение в селе работает стабильно, хотя газовое оборудование стоит не во всех жилых домах Алексеевки, и многие отапливают жилища дровами. Продукты питания (главным образом хлеб) местный предприниматель привозит на собственной лодке. В его вагончике-магазине пока дефицита товаров и роста цен на них «не наблюдается». Школьники находятся на удаленном обучении - телефонная связь и интернет работают стабильно. На работу люди добираются по льду у села Полдневого и около фермы.

«Но там лед уже потемнел от оттепели. Дорожку по льду обустраивали сами люди. В общем, опасна такая переправа. Ну, что нам надо, чтобы мы спокойно вздохнули — это нормальная паромная переправа и дорога от переправы к селу. Весной ее развозит от грязи — непроезжая становится. Надо щебнем ее укатать. Больше нам ничего и не надо», - вздохнула женщина.

Житель села Полдневого Сергей рассказал, что жители отрезанных сел «на свой страх и риск» переходят рукав Волги по льду и дальше едут на попутках.

Страшно по льду ходить. Он темный и крошится

«Едем на ферму, там сами люди по льду дорогу проложили. Дальше переходим реку и на дороге попутки ловим. А потом кому куда надо: кто на ферму и пруды работать, кто в Самосделку по делам, в Камызяк, Астрахань. Но сейчас страшно по льду ходить. Он темный и крошится. Провалишься — никто не поможет, затянет под лед, и пиши пропало», - сказал Сергей корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Алексеевки, представившаяся Еленой, высказала мнение, что село постепенно «вымирает». Селяне проживают на трех улицах: Молодежная, Набережная и Коклюй. Почти все они пенсионеры, многие - старики с инвалидностями. Молодежь почти вся уехала в Астрахань и Камызяк, «так как на селе работы нет», но «родителей навещают», а «без переправы это сделать трудно», отметила она.

Почту и пенсию нашим пенсионерам теперь привозят с большой земли

«Была у нас школа, потом ее оптимизировали. Этой школе почти 80 лет. Наши старики все в нее ходили когда-то. Оставили в ее здании филиал Самосдельской школы и отделение почты. Так вот, недавно и их закрыли. Мы просили хотя бы почту оставить, но нет. Почту и пенсию нашим пенсионерам теперь привозят с большой земли. Вот 4 февраля должна быть пенсия. Все старики озабочены: как ее доставят-то», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена.

Она рассказала, что депутаты Самосдельского сельсовета передавали жалобы островитян районным властям и в прокуратуру. Чиновники обещали решить проблемы с переправой и дорогой до села.

«Мы просили, чтобы наша переправа была не частной, а государственной. На государственных переправах билет стоит 22 рубля, а у нас 100 рублей (за машину). И вот сейчас: баркас можно в металлолом сдавать. Ну как частник эту проблему сам решит? Откуда у него деньги на ремонт? Как власти нам помогут в нашей беде? Я, например, не представляю», - сказала женщина.

Это не ЧП, а системная проблема

Проблема переправ в дельте Волги обостряется с каждым годом, указал астраханский политолог Михаил Долиев (включен в реестр иностранных агентов). «Людям нужно ездить на работу, к врачам, решать бытовые вопросы… Это не ЧП, а системная проблема, которая повторяется каждую зиму», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, финансовые средства на решение подобных проблем есть и у региональных, и у федеральных властей, но они уходят "не на обеспечение безопасности людей и на инфраструктуру", а на боевые действия.

«Переправы годами находятся в плачевном состоянии, потому что подряды получают «свои» - родственники и лица, приближенные к местным администрациям. Итог один: тонут баркасы, а расплачиваются за это обычные жители», - констатировал Михаил Долиев.

Изобретатели предложили заменить буксирные переправы самоходными паромами

Глава Астраханского отделения Русского географического общества, профессор Петр Бухарицин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что территория Астраханской области, особенно ее дельтовая и пойменная части, изрезаны множеством рукавов, веерообразно расходящихся от вершины дельты Волги и города Астрахани на юго-запад, юг и юго-восток. Это обстоятельство предопределило традиционное расположение населенных пунктов, многие из которых находятся на островах, "что создает для жителей массу проблем, так как места работы и учебы, медицинские учреждения находятся на «большой земле»".

«Сейчас в этой зоне работает около 20 паромных переправ с морально и физически устаревшими несамоходными паромами, движущимися с помощью судна-буксира по натянутому между берегами тросу. Местные жители часто по нескольку раз вынуждены «форсировать» водную преграду с риском для здоровья и жизни. Понтонные мосты также не решают проблемы, так как ввиду своей крайней изношенности выходят из строя или постоянно ремонтируются», - сообщил профессор Бухарицин.

15 октября 2023 года после проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва. В результате отрезанными от остальной суши оказались жители трех островных сел - Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Ремонт понтонного моста был завершен лишь 3 ноября того же года. На время ремонта к селу была подведена паромная переправа, но качественно решить многолетнюю проблему мог бы стационарный мост, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Астраханский ученый отметил, что он и группа его сподвижников обращалась в администрацию Астраханской области еще в 2017 и 2018 годах с предложением обновить средства переправы в проблемной зоне. Они даже предложили проект по созданию современного комплекса, направленного на оптимизацию транспортных потоков. Они изобрели «самоходный паром (патент на изобретение № 2596044 (2016 год)) для перевозки транспортных средств, людей, скота в ледовых условиях».

В 2004-2017 годах губернатором Астраханской области был Александр Жилкин. Он ушел в отставку в сентябре 2018 года, и регион возглавил Сергей Морозов. Морозов исполнял обязанности губернатора всего восемь месяцев, в июне 2019 года его преемником стал ныне действующий губернатор Игорь Бабушкин.

Можем построить до 15 штук, которые заменят старые средства переправы

«Простая, недорогая и надежная конструкция самоходных паромов. В короткие сроки можем построить до 15 штук, которые заменят старые средства переправы, предоставим необходимую проектную документацию. Любой судостроительный завод может их сделать. Не единожды передавал папку с документами лично Бабушкину в присутствии 300 экспертов», - сказал Петр Бухарицин.

Юрист счел правильным шагом обращение в прокуратуру

В действиях районной власти и администрации Самосдельского сельского поселения, по мнению юриста Сергея Иващенко, имеются "признаки нарушения" статьи 16 (Вопросы местного значения муниципального, городского округа) федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

"Авария на паромной переправе в условиях острова может привести к чрезвычайной ситуации или к различным опасным инцидентам. Возможны ухудшения условий работы врачебных бригад, снабжения населения основными продуктами питания, пенсиями и лекарствами. Непрочный лед на рукавах Волги, который, по словам местных жителей, установился в условиях оттепели, представляет собой реальную опасность для граждан. Во время пожаров на место не сможет прибыть пожарная бригада и аварийные службы", - разъяснил корреспонденту "Кавказского узла" нормы федерального закона Сергей Иващенко.

Юрист посоветовал селянами обратиться с коллективной жалобой в районную администрацию, а также написать обращение в прокуратуру, "так как нарушаются их конституционные права на безопасную среду обитания".

Сотрудник Камызякской районной администрации, пожелавший остаться неназванным, отказался предоставить корреспонденту «Кавказского узла» информацию о ходе ремонтных работ на проблемной переправе. "Делается все возможное, чтобы в кратчайшие сроки переправа у Алексеевки возобновила свою работу", - лаконично сообщил он.

30 января глава района Михаил Черкасов отчитался в своем телеграм-канале, что провел оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня утром из-за затонувшего баркаса, осуществлявшего паромную переправу в село Алексеевка Самосдельского сельсовета, полностью прервано транспортное сообщение с данным населенным пунктом. На территории села проживает порядка 140 человек, в том числе детского возраста. На время ремонта паромной переправы будет полностью обеспечено снабжение жителей продуктами питания, медикаментами, топливом. Также с привлечением спецтехники в случае необходимости на территорию населенного пункта будет организован подвоз медицинских работников, сотрудников полиции, МЧС, социальных служб. Для транспортировки пациентов будет использована санавиация. На время ремонта баркаса местные школьники переводятся на дистанционную форму обучения", - написал он.