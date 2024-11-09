Возобновлено движение по мосту к островным селам в Астраханской области

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Рабочие восстановили мост понтонной переправы к трем островным селам в Красноярском районе.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский (Долгино) остались без транспортного сообщения после того, как затонула часть моста понтонной переправы. К 23 октября большинство секций переправы поднять не удалось. Рабочие, которые восстанавливают затонувший понтонный мост, не оснащены необходимой техникой, предположили сельчане.

Восстановление наплавного моста через реку Большая Прорва было завершено 8 ноября, движение автотранспорта по мосту возобновлено, сообщил в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

"Спасибо всем жителям сёл Кривой Бузан, Долгино и Бакланье за понимание, выдержку и терпение", - написал он. Комментариев под этой публикацией, по состоянию на 17.00 мск, нет, как и возможности оставлять комментарии в телеграм-канале чиновника.

Напомним, годом ранее, 15 октября 2023 года, из-за проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва. В результате отрезанными от остальной суши оказались около тысячи жителей трех островных сел - Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Ремонт понтонного моста был завершен лишь 3 ноября того же года.

На время ремонта к селу была подведена паромная переправа, но качественно решить многолетнюю проблему мог бы стационарный мост, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Ранее жители Красноярского района рассказали, что проблема понтонной и паромной переправ в островную зону является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром.

В частности, 6 марта 2021 года жители сел оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня.

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