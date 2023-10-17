Сельчане из Астраханской области сообщили о росте затрат на проезд после обрушения моста

17 октября 2023, 15:34

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Из-за утонувшего понтонного моста сельчанам из трех сел Астраханской области приходится тратиться на такси, чтобы добраться до работы, рассказали местные жители. Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, а жители не раз просили построить мост, сообщил чиновник местной администрации. Районные власти отчитались об организации автобусного сообщения с райцентром от места, где сельчан высаживают после перевозки через реку.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября из-за прохождения тяжелой техники на реке Прорва в Красноярском районе Астраханской области затонул понтонный мост, соединявший островную дельтовую зону с "большой землей". Отрезанными оказались три села Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье, где суммарно живет около тысячи человек, а также три турбазы. Районные власти отчитались об организации временной переправы для сельчан.

Жители островных сел в Астраханской области периодически остаются без сообщения с внешним миром из-за инцидентов с переправами. Так, 6 марта 2021 года жители сел Кривой Бузан, Бакланье и Долгино оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня – 10 марта 2021 года.

Переправа через реку - лишь одна из социальных проблем островных сел

Чиновник одной из сельских администраций отрезанных от "большой земли" сел, уроженец села Кривой Бузан по имени Аслан сообщил, что в советское время у села Кривой Бузан "устойчиво" работала паромная переправа, а связь с районным центром поддерживалась автобусным сообщением – до сих пор у берега реки Прорва стоит автобусная остановка. В конце 1990-х годов паромная переправа и автобусное сообщение были ликвидированы. В начале 2000-х годов установили понтонную переправу.

"Она (понтонная переправа) была составлена из старых звеньев. В 2016 - 2019 годах они (звенья) начали тонуть. Сгнили. Я обращался в районную администрацию (с требованием решить проблему). В 2020 году установили военную понтонную переправу. Но она также была старой, протекала. Постоянно воду откачивали. Сельский совет взял ее на свой баланс. Для жителей села и гостей переправа была бесплатной", - рассказал Аслан.

По словам собеседника, понтонная переправа по тем или иным причинам несколько раз тонула. Сейчас же районные власти утверждают, что причиной затопления понтонных звеньев стал несанкционированный проезд большегрузной техники. "Но там (у переправы) всегда стоял ограничитель – рамка стояла. Машины не могли проехать. Подозрительно как-то", - усомнился Аслан.

По его словам, местные жители "неоднократно просили построить мост". Проект этот не был бы дорогостоящим, так как ширина реки Прорвы у села Кривой Бузан не превышает ста метров, и она не судоходна. Проблемная островная зона, по словам Аслана, имеет альтернативную переправу – у села Долгинский работает паромная переправа. Но расстояния между селами Кривой Бузан, Бакланье и Долгинский велики – от 10 до 20 километров - и соединены они проселочной дорогой. Поэтому альтернативный путь в районный центр увеличивается на 15 километров и в непогоду становится совершенно непроходимым. По словам Аслана, дефицита в продуктах питания, в топливе и воде в условиях временного отсутствия переправы местные жители пока не испытывают, так как имеются запасы и в селах работают продуктовые магазины. В общеобразовательных школах сел Кривой Бузан и Бакланье дети учатся до 9 класса. Старшеклассникам приходится ездить в школы Красного Яра. Но, по утверждению Аслана, из-за повреждения понтонного моста дети особых трудностей с проездом в районный центр не испытывают.

"Учеников старших классов переправляют (через реку Прорва) на лодках. На другом берегу их встречает школьный автобус, который отвозит детей в Красный Яр в средние школы. Старшеклассников у нас мало", - заметил Аслан.

Большинство селян работают в Красном Яре и в других населенных пунктах. Каждый день они переправляются через реку и добираются в Красный Яр либо на попутках, либо на такси. Общественного транспорта нет. Стоимость такси в один конец от Кривого Бузана до райцентра - 400 рублей. Также многие работают вахтовым методом.

"В селе много пенсионеров и инвалидов. Скорая помощь из-за отсутствия переправы не может добираться в село. ФАП (в селе Кривой Бузан) пустует – сотрудница ушла в декрет. Ближайшая поликлиника – в районном центре. Иногда выездная бригада медиков приезжает (когда работает переправа). Но это редко. Проблемы с электричеством были и остаются. Когда наладили понтонную переправу, ремонтники установили трансформаторы и отремонтировали линии электропередач. Но во время непогоды часто отключают электричество, так как линии передач старые. Есть проблемы с питьевой водой. По национальной программе "Чистая вода" около 50 млн рублей затратили, но до конца обновить систему водоснабжения не удалось. Трубы старые, гнилые, часто протекают. Население решает проблему – напрямую качают воду из реки. Фильтры летят очень быстро", - перечислил основные проблемы села Аслан, отметив при этом, что эти "социальные беды" являются типовыми для всех районов Астраханской области.

Корреспондент "Кавказского узла" попытался взять интервью у сотрудников сельских администраций, школ, почтовых отделений и ФАПов сел Кривой Бузан и Бакланье. Но их телефоны не отвечали.

Жители назвали многолетней проблему переправы

Местный житель Андрей Егоров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за нарушения переправы вынужден "с большим трудом" добираться на работу в районный центр. "Тесть переправляет меня на лодке. Там стою у дороги, ловлю маршрутку. Хорошо, когда попутчиков много – можно скинутся на такси. А так дороговато получается, каждый день по 700 рублей только на дорогу тратить. Устаешь от одной дороги – и физически, и морально", - пожаловался селянин.

Владелец гостевого дома для рыбаков в селе Кривой Бузан¸ представившийся Максимом, рассказал, что только в этом году открыл свой бизнес. Работает первый сезон. Проблему переправы в островной зоне он назвал "острой".

"Администрация помогает сейчас населению в переправе на лодках. Но доставка людей в райцентр проходит "самостоятельно" - за счет попуток и такси. На время ремонтных работ власти организовали доставку людей на общественном транспорте по графику. Но это на время восстановления переправы. Проблем с продуктами питания и топливом нет", - сказал собеседник.

Максим заметил, что бизнес из-за отсутствия переправы пострадал. Клиентов на время восстановления понтонного моста ему приходится "перенаправлять другим людям".

"К выходным обещают восстановить переправу. Паромные и понтонные переправы старые по всей Астраханской области. Сколько живу, столько слышу об этих проблемах", - заметил Максим.

Глава регионального отделения ЛДПР Тимофей Щербаков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по проблеме нестабильности переправы через реку Прорва у Кривого Бузана к нему не раз обращались местные жители с жалобами.

"Обращались жители. Еще с тех пор, когда понтонного моста не было. Поставили мост, и он не новый. В Астраханской области на переправы часто жалуются – мосты не строят, цены (проезда) задирают. До 2032 года точно мосты строить не будут. У меня есть ответы регионального правительство на мои запросы, что до 2027 года вообще не запланировано строительство мостов по всей Астраханской области. У нас запаромная часть вообще экономически не развивается. Там брошенные земли. Проблема в том, что оттуда невозможно вывезти товары по понтонам. Наши предложения не рассмотрели", - сообщил Тимофей Щербаков.

Районные власти сообщили о продолжении ремонта

На сайте администрации Красноярского района размещена информация о том, что на объекте работают 5 единиц техники и 15 рабочих МУП с. Красный Яр "АвангардЪ". Проводится комплекс работ по восстановлению утонувших секций и подготовке резервных звеньев для дальнейшей установки. Для переправы автотранспорта экстренных служб организована работа частной паромной переправы в посёлке Долгинский на реке Сумница.

"Для местных жителей организована доставка на маломерных судах, а муниципальный автотранспорт перевозит сельчан в районный центр по утвержденному графику. На месте дежурят сотрудники Волгоспаса и МЧС России. Сотрудники эксплуатирующего предприятия работают в круглосуточном режиме. Все работы находятся на контроле главы Красноярского района Р.К. Бисенова", - сообщила пресс-служба районной администрации.

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