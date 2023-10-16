Переправа на судах организована для жителей отрезанных сел в Астраханской области

16 октября 2023, 23:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около тысячи человек живут в селах Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье, которые оказались отрезаны от мира из-за затонувшего моста, жалоб от них не поступало, сообщил депутат Астраханской облдумы Олег Шеин. Районные власти отчитались об организации временной переправы для сельчан.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября из-за прохождения тяжелой техники на реке Прорва в Красноярском районе Астраханской области затонул понтонный мост, соединявший островную дельтовую зону с «большой землей». Отрезанными оказались три села Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье, а также три турбазы.

Жители островных сел в Астраханской области периодически остаются без сообщения с внешним миром из-за инцидентов с переправами. Так, 6 марта 2021 года жители сел Кривой Бузан, Бакланье и Долгино оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня – 10 марта 2021 года.

Дельтовая зона Красноярского района считается в регионе проблемной, так как эта местность изрезана речушками и ериками, рассказал корреспонденту"Кавказского узла" депутат Астраханской областной думы Олег Шеин. Территория представляет собой ряд больших и малых островов, на которых проживают люди. По словам Шеина, эти территории испытывают недостаток в хороших дорогах и сообщениях, поэтому исчезновение понтонного моста может привести к социальному бедствию.

"Поселки на этом острове небольшие. По переписи 2010 года в Кривом Бузане проживало 750 человек. В этом селе располагается двухэтажная Кривобузанская школа – дети там получают неполное среднее образование. Недавно построенная. Выглядит современно. Больницы там нет. Имеется ФАП. В селе Бакланье живет 600 человек. В селе есть ФАП. В Долгинском – 92 человека. В этих селах есть продовольственные магазины. Общее население по переписи было около 1400 человек. Сейчас около 1 тысячи человек. Люди уехали на заработки", - рассказал Олег Шеин.

По его словам, депутат не получал жалоб от местных жителей из-за исчезнувшей вдруг переправы. На дефицит продуктов питания и топлива они также в областную думу не жаловались. "Вообще количество жалоб (от населения области) существенно сократилось, общественная активность схлопнулась (из-за проведения СВО). Завтра буду выяснять, насколько серьезен инцидент. Вообще, глава Красноярского района Руслан Бисенов хороший руководитель. Должен решить проблему. В случае чего будет задействованы силы МЧС", - сказал Олег Шеин.

По данным главы района Руслана Бисенова, 16 октября продолжались восстановительные работы на переправе реки Прорва. Задействованы пять единиц спецтехники и 15 рабочих МУП села Красный Яр "АвангардЪ". В районе ремонтных работ переправы дежурят сотрудники МЧС и Волгоспаса.

"Проводятся комплексные мероприятия по извлечению из воды утонувших секций и подготовке резервных звеньев для дальнейшей установки (понтонных конструкций). На месте координирует работу и принимает непосредственное участие в устранении данной проблемы мой заместитель Сергей Светлов. Все экстренные службы уведомлены о маршруте к альтернативной паромной переправе в поселке Долгинский. Для беспрепятственного прохождения к нему проведены профильные дороги. Местных жителей перевозят на маломерных судах на противоположный берег, а муниципальный транспорт доставляет их в районный центр по утвержденному графику", - сообщил в своем Telegram-канале Руслан Бисенов.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля 2022 года сельчане в Икрянинском районе пожаловались, что паромные переправы работают зимой с перебоями, и жители нескольких островных сел испытывают сложности с врачебной помощью и доставкой продуктов и медикаментов. Районные власти не решают проблему, констатировали местные активисты и депутаты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.