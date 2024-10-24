Жители Красноярского района сообщили о проблемах с подъемом затопленной переправы

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Рабочие, которые восстанавливают затонувший понтонный мост к селам Кривой Бузан, Долгино и Бакланье, не оснащены необходимой техникой, большинство секций переправы за три дня поднять не удалось, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский остались без транспортного сообщения 21 октября, поскольку часть моста понтонной переправы затонула.

Проблема понтонной и паромной переправ в островную зону является "застарелой", переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром. 15 октября 2023 года из-за проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва, отрезанными от остальной суши оказались около тысячи жителей трех сел - Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Ремонт понтонного моста был завершен лишь 3 ноября. На время ремонта к селу была подведена паромная переправа, но качественно решить многолетнюю проблему мог бы стационарный мост, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

В селах Кривой Бузан, Долгино (поселок Долгинский) и Бакланье, согласно последней переписи, живут не более тысячи человек. Большинство жителей — пенсионеры, которые раньше работали в местных рыболовецких и сельскохозяйственных колхозах. Здесь действует девятилетняя школа-девятилетка, фельдшерский пункт и несколько продуктовых магазинов, а связь с «большой землей» поддерживается с помощью понтонного моста и лодок. Также работает частная паромная переправа, но корреспонденту “Кавказского узла” не удалось выяснить, на каких основаниях она действует.

В течение дня 23 октября рабочим не удалось поднять затонувший понтонный мост на Большой Прорве. «Похоже, там надолго канитель с подъемом. Я не видел у них техники нормальной. Ковыряются, а толку мало», - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” житель Красноярского района Сергей Кругляков, который занимается грузоперевозками близ переправы.

Местная жительница Ольга подтвердила, что переправа до сих пор не восстановлена. Она сообщила, что проблем с продуктами в островных селах нет и цены на них “пока” не выросли. «Я на переправе не была, муж был и сказал, что работы там много еще. Детей-старшеклассников переправляют (в старшую школу) на лодках. На той стороне их встречает школьный автобус, который отвозит их в школу в Красном Яру, и тут у родителей большие переживания, все же такая переправа не безопасна, мы волнуемся. Остальные дети тут школу-девятилетку посещают тут», - рассказала женщина корреспонденту “Кавказского узла”.

Рабочие трудятся на переправе, но за три дня поднять удалось лишь две секции затонувшего понтона из 15, рассказал бывший руководитель сельского предприятия, ныне пенсионер.

«Техники у них там нет серьезной. Какой-то вроде К-700 работал, но этого недостаточно. Тот понтонный мост очень старый, списанный армейский. Видел клеймо на одной из секций — произведена в 1973 году. Ну понятно, такое старье нужно ежедневно обслуживать, воду откачивать, а там кадровый голод. Никто воду не откачивал, мост и затонул», - рассказал местный житель на условиях анонимности.

По словам собеседника, собственником моста является муниципальное предприятие «Авангард», учредителем которого является районная администрация. «А в районной администрации сейчас кадровый голод. Там нет нормальных технарей-инженеров, все чиновники — люди случайные. Ошибки допускают, вовремя не проводят ни текущий ни капитальные ремонты», - заметил он.

Сельчанин отметил, что в годы «колхозной жизни» переправа «жестко регулировалась стандартами и законами» - все работы по переправам проводились «в определенное время за определенные средства». Сейчас же, по его словам мужчины, такого регулирования нет, а «частные переправы», — как паромы, так и понтонные мосты, — обслуживаются собственниками, которые на свой страх и риск «нарушают закон, стандарты и требования безопасности».

Мужчина констатировал, что требования местных жителей построить стационарный мост в проблемном месте вряд ли реализуемо. «Только частно-государственное партнерство может такое осуществить, но есть ли желающие предприниматели — вот вопрос», - сказал он.

В региональный парламент не поступали предложения жителей Красноярского района о строительстве моста через Большую Прорву, сообщил депутат Астраханской областной думы Олег Шеин.

«Областной бюджет ограничен и средства, выделяемые на подобные проекты, распределяются с учетом оптимальности. То есть учитывается, какое количество граждан будет охвачено этим проектом. Вряд ли количество в одну тысячу человек может стать весомым аргументом в утверждении проекта строительства моста через Большую Прорву», - пояснил Шеин корреспонденту “Кавказского узла”.

Астраханский политолог Михаил Долиев организовывал инициативную группу в Астрахани, которая подавала заявку на проведение референдума о строительстве еще одного моста через Волгу, но получила отказ. По его мнению, разрешение на реализацию подобных проектов, таких как строительство мостов, ремонт исторических памятников, замена изношенной коммунальной инфраструктуры, не выдаются, так как Москва направляет большие средства на военные расходы.

«Жители Красноярского района, многие из которых работают на газодобывающем предприятии, нуждаются в стационарном мосте», - отметил Долиев корреспонденту “Кавказского узла”.

Корреспондент “Кавказского узла” направил запрос в администрацию Красноярского района с просьбой описать текущую ситуацию с подъемом затонувшего моста, но ответа в течение дня 23 октября не последовало. Местное издание “Красноярский вестник” днем 23 октября сообщило, что в работах по подъему 14 затопленных секций переправы задействованы 12 рабочих и пять единиц техники.

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