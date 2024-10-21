Жители островных сел в Астраханской области лишены переправы после затопления моста

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Жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский остались без транспортного сообщения после того, как затонула часть моста понтонной переправы, сообщил глава Красноярского района.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2023 года из-за проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва в Красноярском районе. Отрезанными от остальной суши оказались около тысячи жителей трех сел - Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Ремонт понтонного моста был завершен лишь 3 ноября.

На время ремонта к селу была подведена паромная переправа, но качественно решить многолетнюю проблему мог бы стационарный мост, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Понтонная переправа в селе Кривой Бузан временно не работает после того, как звенья наплавного моста оказались затопленными, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов. "Отрезанными от райцентра остались жители сёл Кривой Бузан, Бакланье и посёлка Долгинский", - написал он в своем телеграм-канале.

К ремонту привлечены 12 рабочих и пять единиц техники муниципального предприятия. "Организована доставка людей с использованием маломерного судна. Для переправы автотранспорта экстренных служб организована работа альтернативной паромной переправы в поселке Долгинский на реке Сумница", - сообщил чиновник, отметив, что побывал на месте аварии.

В магазинах трех сёл имеются в наличии продукты питания и предметы первой необходимости, все социальные учреждения работают в плановом режиме, подчеркнул глава района.

"Уважаемые жители, прошу отнестись к возникшим неудобствам с пониманием и терпением. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу переправы", - написал он. По состоянию на 16.40 мск, под публикацией, как и под другими публикациями в телеграм-канале Руслана Бисенова, не размещено ни одного комментария.

Напомним, ранее жители Красноярского района рассказали, что проблема понтонной и паромной переправ в островную зону является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром.

В частности, 6 марта 2021 года жители сел оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня.

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