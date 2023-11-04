Восстановлена переправа к трем селам Астраханской области

04 ноября 2023, 12:58

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Завершен ремонт понтонного моста через реку, из-за обрушения которого три островных села были отрезаны от остальной суши, отчитался глава Красноярского района.

Как писал "Кавказский узел", ремонт затонувшего понтонного моста у села Кривой Бузан продолжается, но срок работ затягивается из-за значительного износа конструкции, сообщил 25 октября глава Красноярского района. К селу временно подведена паромная переправа, но качественно решить многолетнюю проблему мог бы стационарный мост, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

15 октября из-за проезда тяжелой техники затонул понтонный мост через реку Большая Прорва в Красноярском районе. Отрезанными от остальной суши оказались около тысячи жителей трех сел - Кривой Бузан, Долгино и Бакланье. Местные жители рассказали, что проблема понтонной и паромной переправ в островную зону в Красноярском районе Астраханской области является "застарелой". Переправа нарушалась неоднократно, старые понтоны тонули, лишая селян путей сообщения с внешним миром.

Понтонная переправа в селе Кривой Бузан восстановлена, отчитался вечером 3 ноября в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

"Все звенья понтонной переправы через реку Большая Прорва соединены. Мост полностью функционирует. В 19.30 восстановлено движение автотранспорта", - говорится в публикации чиновника.

Глава района поблагодарил жителей сел Кривой Бузан, Долгино и Бакланье "за понимание, выдержку и терпение". По состоянию на 12.50 мск 4 ноября, под этой публикацией, как и под другими публикациями в телеграм-канале Руслана Бисенова, нет ни одного комментария.

Напомним, жители островных сел Кривой Бузан, Бакланье и Долгино и ранее оставались без сообщения с внешним миром из-за инцидентов с переправами. Так, 6 марта 2021 года жители сел оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня.

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