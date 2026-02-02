Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Индолов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 541 военнослужащего из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 540 бойцов из Северной Осетии.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В зоне боев на Украине убит житель Моздокского района Михаил Индолов, 1985 года рождения. Похороны состоялись 1 февраля в городе Моздок, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 541 бойца из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойцов из Моздокского района стало известно 8 января. В тот день администрация сообщила, что в военной операции убиты Артем Саяпин и Сергей Коломиец.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.