Лента новостей
07:06, 1 февраля 2026

Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для большегрузов

Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд из Северной Осетии по Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороге запрещен для большегрузных машин в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 24 января Транскавказская автомагистраль (Транскам) была закрыта для большегрузного транспорта из-за ухудшения погоды. В тот же день ограничение было снято.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 00.00 мск 1 февраля Транскавказская автомагистраль закрыта для большегрузного транспорта, объявило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.

"Запрет введен из-за ухудшения погодных условий на магистрали, невозможностью обеспечения безопасности проезда транспортных средств", - говорится в публикации.

С 23.50 мск 31 января также запрещено движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс чат" сообщили сегодня, что очередей на пункте пропуска "Верхний Ларс" нет.

Вопрос об этом задал, в частности, пользователь с ником Р. "Со стороны России в Грузию очередь как? Машины есть?" - написал он в 04.16 мск.

"Пусто", - ответил Ramazan M. "Из России в Грузию свободно, ни одной машины", - написал и Dmitrii.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

