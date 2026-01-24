×

20:47, 24 января 2026

Транскам открыт для всех видов транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После расчистки дороги возобновлено движение фур по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию.

Как писал "Кавказский узел", 9 января движение по Транскавказской автомагистрали было закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды. В тот же день был разрешен проезд легковых автомобилей, а запрет на движение большегрузов был снят 10 января. Запрет на проезд большегрузных машин по Транскавказской автомагистрали между Россией и Южной Осетией введен сегодня днем в связи с ухудшением погоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Ограничение для большегрузного автотранспорта на проезд по Транскавказской автомагистрали снято, проинформировало сегодня МЧС Южной осетии в своем Telegram-канале.

Информацию подтвердила администрация Владикавказа. "В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - указано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Автор: "Кавказский узел"

