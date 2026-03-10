Жительница Кубани обвинена в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело жительницы Краснодарского края, обвиняемой в переводе денег Вооруженным силам Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года Краснодарский краевой суд приговорил 44-летнюю жительницу Новороссийска Наталью Лопатко к 14 годам колонии, признав ее виновной в госизмене. Следствие сочло, что женщина передавала знакомой гражданке Украины, отец которой является военнослужащим ВСУ, сведения о средствах ПВО в Новороссийске.

Зампрокурора Кубани утвердил обвинительное заключение по делу 38-летней жительницы Тимашевского района, обвиняемой по статье 275 УК РФ (государственная измена), сообщила сегодня в своем телеграм-канале краевая прокуратура.

По версии следствия, женщина с 24 февраля по 20 марта 2022 года неоднократно переводила со своего банковского счёта деньги на общую сумму 100 тысяч рублей "на расчётный счёт, используемый ВСУ, с целью их финансирования".

Расследование проводилось следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю. "Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу", - отчиталась прокуратура.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также о деле Кевина Лика из Майкопа – гражданина Германии и России, который в декабре 2023 года был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. По версии следствия, Лик, будучи школьником, наблюдал за войсковой частью и фотографировал места ее дислокации.

По словам знакомой Лика, ранее он публиковал в соцсети фотографии цветов и растений в горах, а также разместил несколько своих портретов, один из которых был сделан на фоне мемориального бронепоезда в Туле. Дело Лика стало первым случаем в России, когда в госизмене был обвинен школьник: ранее самыми юными обвиняемыми по делам о госизмене были люди студенческого возраста.

В августе 2024 года Лик и еще 15 осужденных, в том числе правозащитник Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов), были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.