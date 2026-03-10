Блогеры призвали очистить пляжи Анапы от мертвых птиц и дельфинов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Анапы лежат неубранные тела погибших птиц и дельфинов, сообщили авторы телеграм-каналов и призвали организовать санитарную очистку побережья.

Как писал "Кавказский узел", после разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В феврале 2026 года глава ведомства заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района еще непригодны для отдыха. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.

Арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани.

Блогер из Анапы Юрий Озаровский сегодня опубликовал в своем телеграм-канале фотографию мертвой птицы на галечном пляже.

"Хотелось бы обратить внимание администрации на проблему с неуборкой погибших птиц и дельфинов на наших пляжах в зимний период. В том числе на каменных пляжах их сейчас достаточно много. Люди посещают разные места и сообщают об этом - например, на пляже Шингари. Последнее сообщение от девушки было о том, что там лежат мёртвые птицы, и их никто не убирает", - написал он.

Хотелось бы, чтобы была налажена работа служб, ответственных за уборку трупов животных

На песчаных пляжах, по словам блогера, "ситуация аналогичная". "Если на территориях, которые обслуживает «Курорт Анапа», убирают мусор, то уборка погибших птиц, как правило, в их обязанности не входит. Очень хотелось бы, чтобы была налажена работа служб, ответственных за уборку трупов животных с пляжей — в том числе с диких и неорганизованных участков побережья. Это важно для предотвращения разложения, возможного распространения инфекций среди других птиц, а также для безопасности людей", - говорится в публикации.

Необходимо организовать уборку трупов животных, согласился автор телеграм-канала "Макс Анапский", опубликовав фотографию мертвого дельфина на песчаном пляже.

"Поддерживаю пост Юрия, на фото - труп дельфиненка на одном из пляжей, фотография от 26 февраля, до вчерашнего дня он находится там же", - написал он.

Гибель бакланов в Анапе обеспокоила экологов и блогеров Более трех сотен бакланов погибли в Анапе за два дня. Департамент ветеринарии заявил, что гибель птиц не связана с инфекциями или воздействием нефтепродуктов. Экологи и блогеры призвали власти озвучить причины массовой гибели птиц и своевременно убирать их тушки с побережья.

Он призвал муниципалитет или собственников территории "заключить соответствующий контракт" со специализированной организацией.

"Утилизируются трупы животных через кремацию, биотермическую яму, их нельзя выбрасывать как обычный мусор, это биологические отходы. Если выбросить как обычный мусор, то инфекция через грунтовые воды может попасть в водоемы, стать причиной заражения", - заявил блогер.

По состоянию на 14.28 мск, под публикацией в телеграм-канале "Макс Анапский" (5,7 тысячи подписчиков) размещен один комментарий. "Летом долго болтался большой мертвый дельфин на 300 ступенях", - написала его автор Галина Соколова.

Под публикацией в канале Юрия Озаровского (48,1 тысячи подписчиков) к 14.28 мск размещено четыре комментария. Один из них оставлен автором блога "Макс Анапский". "Юра, добавь и про дельфинов мёртвых тоже, в Витязево до сих пор лежит один!" - написал он.

"Все уже рассчитывают на тебя, Юра! Инициатива наказуема", - написал пользователь spb. "Мне их некуда утилизировать", - ответил на это Юрий Озаровский.

В августе 2025 года спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

Минприроды Кубани потребовало более 34 миллиардов с владельцев затонувших танкеров В суд поступил иск Минприроды Кубани, требующего взыскать с владельцев и фрахтователя затонувших в Черном море танкеров более 34 миллиардов рублей за ущерб природе и убытки краевого бюджета. Очередной иск подан чиновниками на фоне недовольства волонтеров ролью властей в уборке мазута.

Напомним, в феврале главой Анапы была избрана Светлана Маслова, ранее занимавшая пост зампреда правительства Крыма. Она поставила задачу максимально ускорить восстановление пляжей, чтобы курортный сезон был полноценным.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".