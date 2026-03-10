×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:30, 10 марта 2026

Блогеры призвали очистить пляжи Анапы от мертвых птиц и дельфинов

Мертвая рыба на пляже. 10 марта 2026 г. Фото: https://t.me/maksanapskii/17098

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Анапы лежат неубранные тела погибших птиц и дельфинов, сообщили авторы телеграм-каналов и призвали организовать санитарную очистку побережья.

Как писал "Кавказский узел", после разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В феврале 2026 года глава ведомства заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района еще непригодны для отдыха. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.

Арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани.

Мертвая птица на пляже. Фото из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/118492Блогер из Анапы Юрий Озаровский сегодня опубликовал в своем телеграм-канале фотографию мертвой птицы на галечном пляже.

"Хотелось бы обратить внимание администрации на проблему с неуборкой погибших птиц и дельфинов на наших пляжах в зимний период. В том числе на каменных пляжах их сейчас достаточно много. Люди посещают разные места и сообщают об этом - например, на пляже Шингари. Последнее сообщение от девушки было о том, что там лежат мёртвые птицы, и их никто не убирает", - написал он.

Хотелось бы, чтобы была налажена работа служб, ответственных за уборку трупов животных

На песчаных пляжах, по словам блогера, "ситуация аналогичная". "Если на территориях, которые обслуживает «Курорт Анапа», убирают мусор, то уборка погибших птиц, как правило, в их обязанности не входит. Очень хотелось бы, чтобы была налажена работа служб, ответственных за уборку трупов животных с пляжей — в том числе с диких и неорганизованных участков побережья. Это важно для предотвращения разложения, возможного распространения инфекций среди других птиц, а также для безопасности людей", - говорится в публикации.

Необходимо организовать уборку трупов животных, согласился автор телеграм-канала "Макс Анапский", опубликовав фотографию мертвого дельфина на песчаном пляже.

"Поддерживаю пост Юрия, на фото - труп дельфиненка на одном из пляжей, фотография от 26 февраля, до вчерашнего дня он находится там же", - написал он.

Тушки бакланов в Витязево. Скриншот фото из Telegram-канала
23:59 09.07.2025
Гибель бакланов в Анапе обеспокоила экологов и блогеров
Более трех сотен бакланов погибли в Анапе за два дня. Департамент ветеринарии заявил, что гибель птиц не связана с инфекциями или воздействием нефтепродуктов. Экологи и блогеры призвали власти озвучить причины массовой гибели птиц и своевременно убирать их тушки с побережья.

Он призвал муниципалитет или собственников территории "заключить соответствующий контракт" со специализированной организацией.

"Утилизируются трупы животных через кремацию, биотермическую яму, их нельзя выбрасывать как обычный мусор, это биологические отходы. Если выбросить как обычный мусор, то инфекция через грунтовые воды может попасть в водоемы, стать причиной заражения", - заявил блогер.

По состоянию на 14.28 мск, под публикацией в телеграм-канале "Макс Анапский" (5,7 тысячи подписчиков) размещен один комментарий. "Летом долго болтался большой мертвый дельфин на 300 ступенях", - написала его автор Галина Соколова.

Под публикацией в канале Юрия Озаровского (48,1 тысячи подписчиков) к 14.28 мск размещено четыре комментария. Один из них оставлен автором блога "Макс Анапский". "Юра, добавь и про дельфинов мёртвых тоже, в Витязево до сих пор лежит один!" - написал он.

"Все уже рассчитывают на тебя, Юра! Инициатива наказуема", - написал пользователь spb. "Мне их некуда утилизировать", - ответил на это Юрий Озаровский.

В августе 2025 года спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

Затонувший танкер. Фото: пресс-служба Минприроды
10:55 02.02.2026
Минприроды Кубани потребовало более 34 миллиардов с владельцев затонувших танкеров
В суд поступил иск Минприроды Кубани, требующего взыскать с владельцев и фрахтователя затонувших в Черном море танкеров более 34 миллиардов рублей за ущерб природе и убытки краевого бюджета. Очередной иск подан чиновниками на фоне недовольства волонтеров ролью властей в уборке мазута.

Напомним, в феврале главой Анапы была избрана Светлана Маслова, ранее занимавшая пост зампреда правительства Крыма. Она поставила задачу максимально ускорить восстановление пляжей, чтобы курортный сезон был полноценным.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:29, 10 марта 2026
Два бойца из Камышина убиты в военной операции
12:33, 10 марта 2026
Три контрактника из Калмыкии убиты в боевых действиях
03:38, 10 марта 2026
Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани
21:02, 9 марта 2026
Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине
19:17, 9 марта 2026
Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 9 марта 2026
Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции
Все события дня
Новости
Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:31, 10 марта 2026
Жительница Кубани обвинена в госизмене
Лыжники в Красной Поляне, фото: funsochi.ru
08:37, 10 марта 2026
Власти Сочи насчитали около миллиона туристов за два месяца
Детский сад на Кубани. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:38, 10 марта 2026
Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани
Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
21:45, 9 марта 2026
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии
Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:48, 9 марта 2026
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 13:31
Жительница Кубани обвинена в госизмене

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше