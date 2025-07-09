Гибель бакланов в Анапе обеспокоила экологов и блогеров

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Более трех сотен бакланов погибли в Анапе за два дня. Департамент ветеринарии заявил, что гибель птиц не связана с инфекциями или воздействием нефтепродуктов. Экологи и блогеры призвали власти озвучить причины массовой гибели птиц и своевременно убирать их тушки с побережья.

Как писал "Кавказский узел", центр помощи птицам в санатории "Полярные зори" прекратил работу в связи со снижением числа испачканных в мазуте птиц, работу продолжит штаб в Витязево.

С конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута, по данным на 27 февраля, штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось.

По всему черноморскому побережью с 20 чисел июня гибнут бакланы. Трупы находят преимущественно в соленой воде в Новороссийске, Сукко, Утрише, в Анапе и нескольких ООПТ, сообщил в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

Эколог Евгений Витишко привел в своем Telegram-канале официальные данные о гибели птиц - 8 июля были найдены погибшими 152 птицы и сегодня 224.

"Страшные цифры сегодня по Оперштабу в Анапе. За один день 152 птицы, большая часть бакланов, которым ни волонтеры, ни орнитологи не могли помочь, они не проходили через штабы спасения птиц", - написал он в своем Telegram-канале 8 июля.

"400 бакланов за последние 2 дня. Что то мне с трудом верится, что им жарко. Или они специально прилетели в Анапу чтобы умереть", - прокомментировал он данные о гибели птиц сегодня.

Начальник ветуправления Анапы Бронислав Ракитин не стал связывать гибель птиц с последствиями разлива мазута. "Пока могу сказать, на вскрытии никаких признаков птичьего гриппа или инфекции нет. Что касается мазута, то его выбросы случаются, но бакланы ведь не плавают там, где выбросы. Птицы чистые. Так что будем ждать результатов экспертизы", - привела сегодня его слова газета "Анапское Черноморье".

По словам Ракитина, 7 июля специалисты ветуправления "собрали около десятка тушек птиц, на большом участке пляжа на высоком берегу"."В основном падают бакланы", - констатировал он.

Гибель птиц на черноморском побережье в Анапе не связана с вирусными заболеваниями, заявил сегодня оперштаб Краснодарского края на основании заключения специалистов департамента ветеринарии Краснодарского края по результатам проведенных исследований. "Отрицательные пробы исключают наличие опасных и карантинных заболеваний в организмах птиц. Также собранные трупы не были загрязнены нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что "вся погибшая птица, после проведения исследований, утилизирована в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Блогер Юрий Озаровский опубликовал сегодня утром видео с одного из пляжей, на котором в воде у берега лежат несколько тушек бакланов. "Люди в шоке от количества мёртвых бакланов, просим Ветслужбу убрать трупы животных с каменных пляжей", - написал он.

В Витязево были замечены в большом количестве мёртвые бакланы, сообщил 8 июля автор Telegram-канала "Маковозовы", опубликовав фотографию, на которой море выбросило на берег две тушки мертвых птиц.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".