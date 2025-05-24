Штаб помощи птицам "Полярные зори" прекратил работу

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Волонтеры завершили консервацию центра помощи птицам "Полярные зори". Оставшиеся в центре четыре птицы с травмами, чайка и три чомги, будут отправлены на реабилитацию в другое место.

Как писал "Кавказский узел", центр помощи птицам в санатории "Полярные зори" будет законсервирован в связи со снижением числа испачканных в мазуте птиц, работу продолжит штаб в Витязево.

С конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута, по данным на 27 февраля, штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось.

Волонтеры штаба помощи птицам "Полярные зори" провели сегодня заключительное собрание, сообщил Telegram-канал "Спасаем море".

Стационар, мойка и штаб в центре помощи птицам "Полярные зори" законсервированы. В уличном вольере остаются четыре птицы: чайка и три чомги. Из-за проблем со здоровьем эти птицы не смогут вернуться в дикую природу, поэтому их передадут в центр реабилитации и реинтродукции «Воронье гнездо", сообщила ветеринарный врач Елена Артамонцева .

Все чомги, готовые к жизни на воле, уже на свободе. Остались только птицы с неизлечимыми травмами. Чайка и чомги с поврежденными конечностями хорошо адаптировались: сами едят, плавают, но в дикой природе не выжить не смогут. Они получают курс поддерживающей терапии, привел ее слова оперштаб Краснодарского края 22 мая.

Реабилитационные центры "Чомга" и Жемчужная, 9 (Витязево), "Пеликан" (Ставропольский край), "Тайган" (Республика Крым) продолжают работать в штатном режиме, сообщил сегодня в своем Telegram-канале директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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