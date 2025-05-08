Оперштаб сообщил о прекращении работы штаба помощи птицам в Анапе

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Центр помощи птицам в санатории "Полярные зори" будет законсервирован в связи со снижением числа испачканных в мазуте птиц, работу продолжит штаб в Витязево.

Как писал "Кавказский узел", с конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута по данным на 27 февраля штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось.

С 12 мая в Анапе законсервируют центр помощи птицам на Пионерском проспекте в санатории «Полярные зори», решение об этом принял оперштаб.

Центр на Пионерском проспекте именно консервируют, говорится в сообщении оперштаба от 7 мая. "С января 2025 года в Анапе работают два основных центра помощи и реабилитации птиц. Один в с. Витязево на ул. Жемчужной, второй – на Пионерском проспекте в санатории «Полярные зори» в Анапе. Анализ их загруженности проводили в течение двух месяцев. В среднем за день в каждый из центров поступало от 1 до 4 птиц, пострадавших от нефтепродуктов. В настоящий момент в двух центрах содержат 55 пернатых, где около 30 из них – в центре на Пионерском проспекте", - сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что по прогнозам орнитологов, в том числе специалистов по сезонной миграции птиц, резкого увеличения количества испачкавшихся в нефтепродуктах пернатых не ожидается. "С учетом сложившейся ситуации достаточно одного центра на ул. Жемчужной, который лучше оснащен и оборудован всем необходимым. Этот центр продолжит работать, пока всех пострадавших птиц не выпустят в естественную среду обитания после реабилитации", - говорится в сообщении.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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