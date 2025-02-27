Волонтеры фиксируют новую волну пострадавших от разлива мазута птиц

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В штабы по ликвидации последствий экокатастрофы в Анапе и Новороссийске вновь поступает большое число птиц, испачканных в мазуте. Волонтеры просят помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля волонтеры информировали о росте числа пострадавших от мазута птиц.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

"Загрязненные мазутом птицы продолжают поступать в штабы. В "Полярных зорях" в Анапе минувшие сутки были пиковыми – 56 птиц... Волонтеры из "Шлагбаума" показали, в каком состоянии находят птиц в море. Они настолько испачканы мазутом, что дословно: "буквально деревянные". В попытке очиститься птицы наедаются мазута и погибают", - написал 26 февраля в телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.

"В штабе Новороссийска тоже целый детский сад. Птиценяни отмечают, что "столько птиц еще не видели". В штабы всегда требуются люди", - добавил он.

"На Жемчужной этой ночью было 45 птиц, людей тоже катастрофически не хватает", - прокомментировал сообщение о новом потоке пострадавших от разлива мазута птиц пользователь Chillyxvids vegan straight edge.

"На Бугазской косе неизменны две вещи: уборка мазута и потребность в волонтерах", - говорится в сообщении телеграм-канала, координирующего действия волонтеров.

Из штабов волонтеров, где птицы проходят первичную обработку, они поступают в центры реабилитации.

Реабилитацией птиц занимаются два центра: в селе Витязево по улице Жемчужной и "Пеликан" в Ставропольском крае.

По данным на вечер 26 февраля, в них содержалось 130 птиц: "Центр реабилитации в селе Витязево по ул. Жемчужной. Отправили 142 особей, реабилитацию продолжают 73. Выпустили восемь пернатых; "Пеликан". Отправили 1043 птиц, осталась 81 особь. Выпусков не проводили", - сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю вечером 26 февраля.

Пользователи телеграм-каналов напомнили об ответственности властей за ликвидацию последствий катастрофы

"Так и хочется сесть за руль и уехать уже сегодня на помощь коллегам. Уверен, они справятся с этим авралом, но силы имеют свойство истощаться", - отметил волонтер из Нижнего Новгорода Алексей Пинаев.

"Даже природа старается с погодой хоть как-то помочь, чтобы поскорее люди могли всё убрать за собой. Но, увы... Людей и ресурсов, судя по всему, не хватает, или не хотят организовать по- нормальному всё. Иначе бы на каждом пляже трудились не волонтеры, а мобилизованные техника и люди, привлеченные (нанятые) государством для ликвидации последствий этой катастрофы", - прокомментировал ситуацию Dmitriy P.

"Деньги выделяются, но... куда они уплывают, неизвестно", - ответила ему Лариса.

"Известно куда. На вывоз и сжигание песка", - саркастически написал Igor Shkradyuk.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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