Эффективность мер по очистке пляжей Анапы вызвала сомнение экологов

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Просеивание песка на пляжах Анапы и Темрюкского района, защитные рвы и сети, на которые тратится направленный на ликвидацию экокатастрофы бюджет, малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи от вредных веществ, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", к 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. 21 января на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", предназначенная для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка. 5 февраля власти сообщили, что на полигоне в Воскресенском Мазут с песком накрывают брезентом, чтобы избежать испарений при повышении температуры. Также оперштаб Краснодарского края объяснил применение этой меры защитой песка от влаги.

После лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил 1 февраля научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Бензапирен – это "один из самых серьезных факторов" химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия, заявил эколог Андрей Пешков. Пляжи в Анапе следует закрыть для волонтеров и отдыхающих из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, указали экологи. Они, в частности, отметили, что недопустимо складировать загрязненный песок возле жилых домов в хуторе Воскресенский, куда его свозят, как на временную площадку.

Ход очистки пляжей Кубани от мазута и эффективность применяющихся способов "Кавказскому узлу" прокомментировали координатор волонтерского штаба «Спасаем море» Гоар Аванесова, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков и эколог Валерий Бриних.

41 муниципалитет принимает участие в расчистке прибрежных территорий ,на которые продолжает выбрасывать мазут. Волонтеров стало меньше и те, кто остались, брошены на Бугазскую косу, где больше всего на берег выбрасывает мазута, рассказала координатор волонтерского штаба «Спасаем море» Гоар Аванесова.

У многих просто наступила усталость

Тяжелая техника от муниципалитета Анапы продолжает рыть траншеи между берегом моря пляжем, в надежде, что таким образом удастся собрать мазут «в ловушки» и тут же на берегу отсеять с помощью специальных установок песок от мазута и сделать его чистым, чтобы оставить на берегу. "Волонтеры работали и продолжают работать на уборке мазута и мойках птиц, несмотря на то, что их количество сократилось в разы. Многим нужно на работу, на учебу, к семьям и они разъехались. Сокращение числа волонтеров началось после новогодних праздников, когда в январе многим нужно было приступить к работе или учебе. У многих просто наступила усталость. Однако есть вузы, которые готовы на своих автобусах направлять нам волонтёров из числа студентов. Сейчас силы волонтеров сосредоточены на Бугазской косе в поселке Витязево. Там работает волонтерский штаб. Волонтеры полностью обеспечивают себя сами. Бугазская коса находится примерно в 30 километрах к северо-западу от Анапы, между поселками Благовещенская и Голубицкая. Сам поселок Витязево расположен примерно в 15 километрах к северу от центра Анапы", - рассказала активистка.

По ее словам, сейчас стоит задача, чтобы на месте отсортировать мазут от песка и не вывозить песок, а оставлять его на пляже. "То есть через сито пропускать песок. Ведь вывезли уже больше 150 тысяч тонн песка. Поэтому сейчас стараются на месте применять технологии, которые на 100% помогут в борьбе с мазутом. Вернее сказать, пытаются найти технологию, которая поможет очистить песок до первозданного уровня", - рассказала Аванесова.

Одна из таких технологий - это ров между морем и пляжем. "Это делается, чтобы мазут не попадал на пляж. Это своеобразная стоп-линия. Мазут попадает в этот ров как в ловушку и не уничтожает весь пляж", - добавила она.

Аванесова также отметила, что на пляжах есть изобретатели из Сколково. "Их изобретение - это своеобразные сети, которые расставляют у берега и мазут застревает в этих сетях. Но недавно мы наблюдали неприятный момент, как во время организации рва смешали песок уже очищенный с собранным в мешки неочищенным от мазута и получилось так что мазут оказался под залежами чистого песка", - сказала она.

Пляжи муниципалитета Анапы простираются на расстоянии 60 километров. "Из них 20 километров - это галечные пляжи. И если на песчаных пляжах волонтеры собирают мазут в мешки и пытаются его просеивать, то на галечных пляжах ситуация не менее серьезная, так как мазут прилипает к камням. Для того, чтобы мазут отделить от гальки, волонтеры приносят на пляжи сооруженные ими конструкции по типу бетономешалок", - пояснила Гоар Аванесова.

"Мазут убирается максимально, песок пытаются не вывозить с пляжа и изучают варианты различных сеялок для того, чтобы на месте попытаться его отсортировать", - резюмировала она.

Аванесова добавила, что Андрей Рудомаха координирует работу по очистке пляжей от мазута волонтерами, а Евгений Витишко продолжает координировать штаб волонтеров, занимающихся помощью птицам. В их задачу входит координация взаимодействия между властью и волонтерами.

Виктор Чириков и Валерий Бриних скептически отнеслись к изобретениям, которые применяются волонтерами по согласованию с администрациями муниципалитетов и края. Они не видят никакой перспективы в труде волонтеров.

"Копание рвов вдоль берега моря - это закапывание бюджета в песок, который смоет первой же волной. Можно сравнить это «изобретение» с песчаным замком у кромки воды, который строит ребенок. Во-первых, при первой же волне это сооружение унесет в море, а во-вторых, представьте себе, что попадая в глубину рва мазут вдавливается в глубь песчаного грунта еще больше под силой своей тяжести, а сверху при первом шторме этом мазут занесет так, что выковыривать его будет невозможно, а при небольшом потеплении он просто расплывется уже внутри рва и в сторону моря и в сторону пляжа на глубину. Поэтому все это выглядит совершенно несерьезно", - считает Виктор Чириков.

Он предположил, что такая ловушка в виде вырытой траншеи могла бы сработать, если бы мазут с волнами попадал не на песчаную поверхность рва, а к примеру, на бетон. "Но кто будет бетонировать весь берег на протяжении десятков километров?" - воскликнул Чириков.

Он также не считает правильным просеивание песка прямо на пляже, так как он содержит массу мелких фракций опасных веществ, занесенных с мазутом, которые полностью делают его непригодным для дальнейшего использования в качестве песка для отдыха на природе. "Весь песок с пляжей должен быть вывезен и утилизирован", - подчеркнул Чириков.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Аналогичное мнение высказал и Валерий Бриних. "Чтобы было понятнее, что такое мазут, представьте себе пачку сливочного масла. Если вы его положите в морозильную камеру, оно затвердеет. Но стоит вам его выложить на стол при комнатной температуре, масло начнет смягчаться. Положите его под лучами солнца, - оно расплывется и потеряет форму. А если вы бросите его в горячую кашу или просто в горячую воду, то на воде образуется пленка. Вот точно так ведет себя мазут, который сейчас плавает в море и принимает разные формы в зависимости от погоды. При малейшем нагревании температуры он начинает плавиться и растекаться, подниматься на поверхность воды. Со штормом его выбрасывает. Когда холодно, он затвердевает. Сейчас мы движемся к летнему периоду и весь этот осевший на дно неизвестно где мазут начнет плавиться и превращаться в пленку и вот тогда начнутся настоящие проблемы", - уверен эколог.

Он подчеркнул, что выловленную в районе катастрофы рыбу есть не стоит. "Если вы хотите сохранить свое здоровье есть ее, конечно же не стоит. Да вы ее и не будете есть, потому что от нее будет исходить резкий специфический запах нефтепродуктов. Такая рыба опасна для здоровья, особенно, если ее есть постоянно. Такая рыба может быть загрязнена токсичными веществами, содержащимися в мазуте, такими как полициклические ароматические углеводороды, тяжелые металлы и другие канцерогены. Эти вещества могут накапливаться в тканях рыбы и представлять опасность для здоровья человека, вызывая отравления и даже хронические заболевания", - сказал Бриних.

По его словам, реакция рыбы на разлив мазута зависит от вида и концентрации загрязнения.

"Некоторые виды рыбы, особенно малоподвижные или донные, могут погибнуть из-за токсического воздействия, недостатка кислорода и поражения жабр. Другие виды постараются уплыть в более чистые воды, но не всегда могут это сделать, особенно если загрязнение произошло быстро или охватило большую акваторию. Молодь, икринки и мелкие организмы, которыми питается рыба, особенно уязвимы перед нефтепродуктами, что может привести к снижению численности популяции. Основные угрозы для рыбы - поражение жабр, из-за чего рыба задыхается; нарушение работы внутренних органов, особенно печени. Накопление токсинов в организме приводит к мутациям, снижению плодовитости и росту смертности. Разрушение экосистемы влечет за собой гибель планктона, моллюсков, водорослей, что уменьшает кормовую базу для рыбы", - указал он.

Многие виды рыб могут накапливать вредные вещества, поэтому после аварий и разливов необходимо проводить контроль качества улова перед употреблением

В Черном море в районе Азовского моря и Анапы встречаются как морские, так и проходные рыбы. К промысловым видам относятся черноморская кефаль, камбала, барабуля, черноморский бычок, сарган, ставрида, скумбрия, хамса, пояснил эколог.

"Проходные и пресноводные виды: тарань, лещ, осетровые водятся в основном в Азовском море. Поэтому об этих видах рыб стоит забыть на длительный период и стараться принюхиваться при их покупке. В связи с загрязнениями, особенно мазутом и нефтепродуктами, многие виды рыб могут накапливать вредные вещества, поэтому после аварий и разливов необходимо проводить контроль качества улова перед употреблением. Но многие рыбаки в частном порядке ловят эту рыбу и продают ее по экономическим соображениям. Никто эту рыбу не проверяет, поэтому каждый сам должен думать, когда решается покупать рыбу с рук. Придется забыть и о мидиях, которые подают в местных отелях и ресторанах, они накапливает в себе большое количество токсинов из воды, абсорбируя всю грязь. Поэтому мидии рекомендуется добывать только в чистых экологически районах", - пояснил Валерий Бриних.

По его мнению государство оказалось не готово к ликвидации такого масштаба трагедии комплексно и правильно . Вся работа возложена на плечи волонтеров, которых вообще не должно быть на отравленных мазутом пляжах хотя бы из соображений их безопасности. Но главная проблема на его взгляд, что эта трагедия может быть не первой и не последней, когда судна типа "Волгонефть", которые и ранее попадали в аварии , продолжают курсировать в стратегически важных водах. «Эти суда делались на заводах СССР еще в 60-х годах прошлого века, они не знали ремонта или модернизации. Они не отвечают современным стандартам безопасности. После развала СССР эти суда перешли в частные руки, в том числе зарубежных фирм. Поэтому произошло то, что произошло и должна быть политическая воля, чтобы прекратить выходы в море этих старых судов, а значит провокации подобных экологических катастроф», - считает эколог.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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