В песке на пляжах Анапы обнаружен опасный канцероген

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Специалисты обнаружили в пробах собранного на пляжах Анапы песка бензопирен, который провоцирует онкологические заболевания и опасен даже для туристов, приехавших на отдых на неделю.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ученые НИПИ при содействии Всероссийского общества охраны природы после лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка обнаружили сильнейший канцероген бензапирен. Его концентрация в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, слова которого 1 февраля привел "Московский комсомолец".

Ученые предложили ряд различных способов очистки грунта от мазута. В частности, специалисты из КубГУ и МГТУ предлагают использовать биопрепараты и бактерии, ученые из Тюменского индустриального университета – магниточувствительные материалы в виде порошков. Сотрудники Института проблем управления РАН представили автономного робота для мониторинга поверхности.

Канцероген бензапирен обладает высокой устойчивостью и способностью к биоаккумуляции, что делает его особенно опасным, отметило Всероссийское общество охраны природы в публикации в своем телеграм-канале.

Бензапирен, обнаруженный специалистами в пробах песка, вызывает онкологические заболевания, отметил эколог Андрей Пешков.

Он сравнил бензапирен с химическим оружием, которое использовалось во Вьетнаме. "Бензапирен – это один из самых серьезных факторов химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия. Во Вьетнаме применяли химическое оружие под названием "эйджент орандж", после чего там множество поколений болеют онкологией, у них рождаются дети с уродствами. Вот схожий эффект будет, если трудящихся посыпать бензапиреном", – привело слова Пешкова 3 февраля НСН.

Экокатастрофа на Кубани окажет влияние на последующие поколения, так как химикаты аккумулируются в растениях, в их корнях, а затем попадают в грунтовые воды, в растительные продукты питания, продолжил он.

"Далее эти растения съедят коровы, дадут молоко, которые тоже будет содержать бензапирен. Стойкие органические загрязнители хорошо растворяются в жировой ткани, в печени, в грудном молоке. Они оказывают неблагоприятное, часто летальное, воздействие на организм. В первую очередь стоит выяснить, откуда и почему там образовался бензапирен. Обычно бензапирен – продукт термической обработки. Необходимо идентифицировать, при разливе ли он появился, может, он был принесен из других источников", – сказал Пешков.

Бензопирен опасен даже для туристов, которые приедут на отдых в Анапу всего на неделю, заявил исполнительный директор Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

Вещество пробуждает спящие хронические болезни, вызывает рак, влияет на ДНК человека и здоровье его будущих детей, привел его слова телеграм-канал Kub Mash. Вольпин добавил, что бензопирен из грунта необходимо выводить с помощью специальных микроорганизмов, поскольку просеивание грунта от бензопирена не спасёт и вещество останется в песке как минимум на три года.

Ликвидация последствий катастрофы поставила под угрозу здоровье волонтеров

Напомним, после начала работ по ликвидации последствия разлива мазута волонтёры жаловались на ухудшение здоровья.

По данным на 15 января три человека были госпитализированы после очистки берега от мазута, 142 получили помощь амбулаторно.

Один из помогающих спасать птиц волонтёров - студент индустриального техникума Анапы - умер.

Молодой человек не принимал участия в уборке мазута, заявил оперштаб Краснодарского края.

Жители хутора Воскресенский под Анапой жалуются на проблемы со здоровьем

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

У 17-летнего Влада обострилась астма. "А до этого год приступов не было", - рассказал его мама, слова которой 30 января привело издание "Региональный аспект".

Местная жительница Татьяна пожаловалась изданию, что у нее приступы удушья. До этого Татьяна перенесла ковидную пневмонию - по ее словам, легкие были поражены на 79%: "Как стали это завозить, у меня начался кашель, и как бы не хватает дышать", - приводит издание слова Татьяны.

Сотрудники амбулатории рассказали, что значительно выросло число пациентов с жалобами на давление.

Напомним, ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района будут очищены от мазута и восстановлены к летнему сезону 2026 года. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи указали, что на пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Аналитики отметили, что из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Специалисты заявили, что после разлива мазута в Керченском проливе восстановление биосистемы Черного моря займет до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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