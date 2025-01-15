RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:59, 15 января 2025

145 волонтеров обратились к врачам после уборки мазута в Анапе

Волонтеры очищают берег рядом с пансионатом «Динамо» в Анапе. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 15.01.25, https://t.me/opershtab23/10545.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три человека были госпитализированы после очистки берега от мазута, 142 получили помощь амбулаторно. Умерший студент индустриального техникума Анапы не принимал участие в уборке мазута, заявили власти.

Как писал "Кавказский узел", ликвидация разлива мазута неэффективна, спустя месяц не откачан мазут даже из севшего на мель танкера. Непонятно, на что тратятся средства, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С 18 декабря за медпомощью обратились ряд участников очистки береговой линии от нефтепродуктов. "142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны", - сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

По его данным, в Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

Оперштаб отчитался, что в Анапе работают шесть врачебно-фельдшерских постов - пять в пунктах обогрева на берегу и один в помещении для мытья птиц. 

"На береговой линии развернут и функционирует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Краснодарского края, оснащенный всем необходимым. Мобильная медицинская бригада центра патрулирует побережье вдоль полосы выброса мазута и медицинские посты. В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача анестезиолога-реаниматолога", - говорится в сообщении.

Оперштаб также добавил, что памятка по безопасной работе с нефтепродуктами размещена в пунктах обогрева и местах размещения волонтеров, памятки выдаются и на руки.

Сообщение об оказании медпомощи волонтерам появилось после того как в соцсетях была опубликована информация о смерти 17-летнего студента техникума из Анапы. В частности, Telegram-канал Kub Mash проинформировал, что молодой человек учился в индустриальном техникуме, страдал хронической астмой и перед смертью по собственной инициативе принимал участие в очистке пляжа от мазута.

Умерший студент Анапского индустриального техникума не был организованным волонтёром на уборке пляжей курорта, заявил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева заявила, что студенты и преподаватели техникума участвуют в работах на пляжах, помогают очищать берег Анапы. "Но в этом задействованы исключительно совершеннолетние. Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего – их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу", - говорится в ее заявлении, которое разместил оперштаб.

По словам Пономаревой, умершего в ночь на 15 января студента как и всех остальных учащихся младше 18 лет, "никогда в организованные группы не включали". ;

Она сообщила, что ведется следствие, проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти молодого человека.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:02, 15 января 2025
Сафари-парк в Краснодаре объявил о готовности выпустить 45% отмытых от мазута птиц
Разлив мазута. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
16:56, 15 января 2025
Экологи сочли запоздалыми меры по ликвидации экокатастрофы на Кубани
Дельфин на песке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:02, 15 января 2025
Экологи указали на необходимость стационара для дельфинов на Кубани
06:50, 15 января 2025
Жительница Сочи оштрафована за дискредитацию армии
Обыск в доме Александра Карпенко. Кадр из видео: https://t.me/kubansledcom/4953
01:55, 15 января 2025
Кубанский историк обвинен в реабилитации нацизма
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Шамсаил Саралиев. Фото: https://saraliev.com/шамсаил-саралиев-провел-дистанционн/
15 января 2025, 17:29
Саралиев сообщил об обмене пленными с Украиной

Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/ru/news/zaderzhan-politolog-azer-gasymly_1126242.html
15 января 2025, 16:00
Суд оставил под стражей политолога Азера Гасымлы

Участники протестов в Тбилиси. 15 января 2025 г. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"
15 января 2025, 10:26
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Гурам Мурванидзе. Скриншот фото Tbilisi Life от 13.01.24, https://t.me/Tbilisi_life/35825.
14 января 2025, 21:01
Оператор "Батумелеби" арестован на восемь суток

Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Показать больше