145 волонтеров обратились к врачам после уборки мазута в Анапе

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Три человека были госпитализированы после очистки берега от мазута, 142 получили помощь амбулаторно. Умерший студент индустриального техникума Анапы не принимал участие в уборке мазута, заявили власти.

Как писал "Кавказский узел", ликвидация разлива мазута неэффективна, спустя месяц не откачан мазут даже из севшего на мель танкера. Непонятно, на что тратятся средства, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С 18 декабря за медпомощью обратились ряд участников очистки береговой линии от нефтепродуктов. "142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны", - сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

По его данным, в Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

Оперштаб отчитался, что в Анапе работают шесть врачебно-фельдшерских постов - пять в пунктах обогрева на берегу и один в помещении для мытья птиц.

"На береговой линии развернут и функционирует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Краснодарского края, оснащенный всем необходимым. Мобильная медицинская бригада центра патрулирует побережье вдоль полосы выброса мазута и медицинские посты. В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача анестезиолога-реаниматолога", - говорится в сообщении.

Оперштаб также добавил, что памятка по безопасной работе с нефтепродуктами размещена в пунктах обогрева и местах размещения волонтеров, памятки выдаются и на руки.

Сообщение об оказании медпомощи волонтерам появилось после того как в соцсетях была опубликована информация о смерти 17-летнего студента техникума из Анапы. В частности, Telegram-канал Kub Mash проинформировал, что молодой человек учился в индустриальном техникуме, страдал хронической астмой и перед смертью по собственной инициативе принимал участие в очистке пляжа от мазута.

Умерший студент Анапского индустриального техникума не был организованным волонтёром на уборке пляжей курорта, заявил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева заявила, что студенты и преподаватели техникума участвуют в работах на пляжах, помогают очищать берег Анапы. "Но в этом задействованы исключительно совершеннолетние. Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего – их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу", - говорится в ее заявлении, которое разместил оперштаб.

По словам Пономаревой, умершего в ночь на 15 января студента как и всех остальных учащихся младше 18 лет, "никогда в организованные группы не включали". ;

Она сообщила, что ведется следствие, проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти молодого человека.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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