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23:21, 5 февраля 2025

Власти озаботились испарениями от мазута в Воскресенском

Частично накрытый песок на площадке в хуторе Воскресенский. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 05.02.25, https://t.me/opershtab23/11599

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мазут с песком, который хранится на полигоне в хуторе Воскресенский, накрывают брезентом, чтобы избежать испарений при повышении температуры. Также оперштаб Краснодарского края объяснил применение этой меры защитой песка от влаги.

Как писал "Кавказский узел", к 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. 21 января на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", предназначенная для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка.

После лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил 1 февраля научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Бензапирен – это "один из самых серьезных факторов" химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия, заявил эколог Андрей Пешков. Пляжи в Анапе следует закрыть для волонтеров и отдыхающих из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, указали экологи. Они, в частности, отметили, что недопустимо складировать загрязненный песок возле жилых домов в хуторе Воскресенский, куда его свозят, как на временную площадку.

Песок с мазутом, который находится на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы, плотно укрывают брезентом, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. 

Специалисты начали накрывать сформированные конусы, которые пока ждут вывоза на утилизацию. Это нужно, чтобы избежать испарений при повышении температуры, а также – чтобы во время дождя или снега влага не впитывалась в песок. Для отработки технологии застелили брезентом и закрепили около 20 погонных метров. В ближайшие дни укроют один из конусов целиком, говорится в сообщении.

"Натянули пока 20 метров по ширине. Будет накрыт весь конус. Это был пробный вариант, чтобы понять недостатки. На этой неделе будем продолжать накрывать", - приводятся в публикации слова главного механика "Крайжилкомресурса" Дмитрия Реутова.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон.  Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

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