Канцероген в песке на пляжах Анапы встревожил экологов

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Пляжи в Анапе следует закрыть для волонтеров и отдыхающих из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов.

Как писал "Кавказский узел", после лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил 1 февраля научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Бензапирен – это "один из самых серьезных факторов" химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия, заявил эколог Андрей Пешков.

По данным на 15 января, три человека были госпитализированы после очистки берега от мазута, 142 получили помощь амбулаторно. Студент индустриального техникума Анапы, который помогал спасать птиц, умер. Власти Кубани заявили, что молодой человек не принимал участия в уборке мазута. "Кавказский узел" не располагает данными о связи ухудшения здоровья волонтеров с обнаруженным на пляжах бензапиреном.

Информацию о превышении нормы концентрации бензапирена прокомментировали "Кавказскому узлу" эколог Валерий Бриних, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков, кубанский эколог, попросивший не публиковать его имя, а также адвокат Роман Клыков.

Валерий Бриних сообщил, что несколько лет работал под руководством Виктора Данилова-Данильян, который до 2000 года был председателем государственного комитета России по охране окружающей среды, а Валерий Бриних возглавлял природный биосферный заповедник "Даурский", затем Кавказски государственный природный биосферный заповедник.

"Я знаю Виктора Ивановича лично как талантливого ученого и честного человека. Если его институт взял анализы песка и установил такие высокие показатели, превышающие ПДК бензапирена в 22,5 раза, значит, в этом нет никаких сомнений. У них есть качественные лаборатории, способные проводить высокоточные анализы", - сказал он.

Валерий Бриних пояснил, что сотрудники института брали песок на анализ в Анапе. Бензапирен, по его словам, может содержаться в топочном мазуте, так как он образуется при неполном сгорании углеводородов. Разлив мазута мог привести к загрязнению песка этим канцерогеном.

Речь идет не об образовании бензапирена на пляже, а о его попадании туда вместе с мазутом

"Бензапирен - стойкий органический загрязнитель. Он слабо разлагается в природных условиях и может сохраняться в почве и песке годами, особенно при отсутствии активных процессов вымывания или биодеградации. Бензапирен малорастворим в воде, поэтому вымывается крайне медленно. Бензапирен образуется при высокотемпературном разложении органических веществ через горение. Однако в данном случае речь идет не об образовании бензапирена на пляже, а о его попадании туда вместе с мазутом, в котором он уже присутствует. Бензапирен входит в топочный мазут", - рассказал эколог.

По его словам, бензапирен способен вызывать удушье, тошноту и головную боль при длительном контакте или вдыхании частиц, однако такие симптомы у волонтеров скорее связаны с воздействием паров нефтепродуктов, содержащих летучие токсичные соединения: бензол, толуол, ксилол и сернистые соединения.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Волонтеров с лопатами должны сменить специализированные лицензированные бригады

Зоны с превышением ПДК бензапирена должны быть закрыты для посещения, особенно для детей и беременных женщин, указал эколог. "Власти обязаны принять меры по очистке и рекультивации загрязнённых участков. А фактически вывезти весь песок с пляжей на специальные полигоны. Что делать дальше? Должна произойти полная замена и утилизация загрязнённого песка, если говорить о пляжах. А волонтеров с лопатами должны сменить специализированные лицензированные бригады и техника от государства. При таком ЧС федерального уровня нужны респираторы типа Р3 или с угольными фильтрами для защиты от аэрозолей и паров. Нужны защитные костюмы, не пропускающие нефтепродукты, перчатки, очки, обувь, устойчивая к химическим загрязнителям, ограничение времени работы и организация зон отдыха без загрязнения", - заявил Валерий Бриних.

Бензапирен считается канцерогеном первой группы по классификации ВОЗ, это означает, что его связь с развитием рака у людей научно доказана, заявил Виктор Чириков. "Попадая в организм через дыхание, кожу или пищеварительный тракт, бензапирен может повреждать ДНК клеток, вызывая мутации и способствуя развитию рака (особенно рака кожи, легких и органов ЖКТ). Накопление в организме приводит к хроническим отравлениям и негативно влияет на иммунную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы", - рассказал он.

По мнению Чирикова, смерть 17-летнего подростка может быть связана с большой концентрацией вредных веществ. "Какие будут последствия для тех, кто длительное время с начала катастрофы работал на пляжах, тоже пока неизвестно", - сказал он.

Соглано Федеральному закону № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», государственные органы обязаны предоставлять гражданам достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а органы власти и должностные лица несут ответственность за сокрытие или искажение экологической информации, сообщил адвокат Роман Клыков.

После появления информации об обнаружении в пляжном песке Анапы многократного превышения ПДК бензапирена властям следовало сразу сделать ограждения и не допускать на пляжи волонтеров и отдыхающих, а только специалистов в костюмах и масках, защищающих от воздействия опасных веществ, указал кубанский эколог, попросивший не публиковать его имя.

Песок с высокой концентрацией бензапирена надо вывозить в специальные места и утилизировать весь

Также недопустимо складировать загрязненный песок возле жилых домов в хуторе Воскресенский, куда его свозят, как на временную площадку, отметил он. "Песок с высокой концентрацией бензапирена надо вывозить в специальные места и утилизировать весь, так как песок с такими примесями относится к высокому классу опасности. У нас в регионе всего несколько полигонов для нефтесодержащих отходов. Два находятся на Тамани, на них и свозят пока песок из Анапы, но там вместимость уже исчерпана, поэтому ищут новые площадки, в том числе в других регионах. Это нормальная практика, тем более что не Краснодарский край виновен в этом ЧС федерального значения. Но часто те, кто готов принять загрязненный грунт, руководствуются не тем, что они способны эффективно с ним что-то сделать, а просто соблазняются на быстрые шальные деньги", - сказал эксперт.

По его словам, технологий переработки мазутного песка с высокой концентрацией бензапирена совсем немного. "Обычно используют пережигание грунта без соблюдения норм и правил. Это быстро, но в этом случае происходят выбросы в атмосферу и по итогу образуется токсичная зола, которую все равно надо где-то захоранивать. Но где? Таких мест тоже немного. Другой вариант, который также малоэффективен в наших условиях, - это выдержка грунта на полигоне, где либо происходит естественное разложение нефтепродуктов (но это очень долго), либо используют специальные микроорганизмы. Этот вариант быстрее и эффективнее, но дороже. Какие-то прочие технологии, как просеивание и тому подобное - это все носит по большей части экспериментальный характер. Да и объемы какие - одно дело просеять КамАЗ песка, а другое, когда этого песка сотни тысяч тонн. Тут надо тогда целый завод строить", - сказал эколог.

К 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

Песок, загрязнённый мазутом и бензапиреном в такой концентрации, относится "ко 2-му или так называемому «чрезвычайно опасному классу опасности»", подчеркнул эколог.

Он также перечислил способы, которыми можно утилизировать такой песок. "При термическом обезвреживании песок с опасными примесями сжигают в печах при температурах 800-1200 °C. При такой температуре разрушается бензапирен и нефтепродукты. Это делается на специальных заводах по термическому уничтожению опасных отходов. Но правильные технологии стоят дорого и требуют специализированных установок, которых в РФ фактически нет. Биоремедиация или биоочистка - это второй способ. Но в данном случае специальные бактерии, разлагающие нефтепродукты, не в состоянии переработать чрезвычайно опасные отходы. Метод экологически безопасный, но долгий и неэффективный из-за большого загрязнения. Механическая очистка и сорбенты, как цеолит, активированный уголь, глина используются для поглощения нефтепродуктов, после чего песок промывается. Применяется для частичной очистки перед утилизацией", - рассказал специалист.

Ситуация суперсерьезная, и недопустимо оставлять песок на пляже. Его надо срочно вывозить на специальные полигоны

Если очистка невозможна, такой песок должен вывозиться на специализированные полигоны для отходов I-II класса опасности, где проходит стабилизацию и хранение. "Это крайняя мера, так как загрязнение может распространяться. Ситуация суперсерьезная, и недопустимо оставлять песок на пляже. Его надо срочно вывозить на специальные полигоны, не допускать на пляжи людей. И ни в коем случае не свозить этот песок в жилые микрорайоны, как это сделали в хуторе Воскресенском", - сказал эксперт, подчеркнув, что очисткой пляжей должны заняться государственные службы и специалисты, а не волонтеры.

Представители волонтерских штабов не смогли привести корреспонденту "Кавказского узла" данные о том, сколько волонтеров обращались за медпомощью. Они пояснили, что такую статистику не ведут.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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