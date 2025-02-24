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21:12, 24 февраля 2025

Число пострадавших от мазута птиц выросло в Новороссийске

Белая цапля поступила в штаб в Новороссийске. Скриншот фото из Telegram-канала Георгия Каваносяна от 24.01.25,https://t.me/ecozhora/4868.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние две недели вдвое увеличилось число испачканных в мазуте птиц, поступающих в штаб Новороссийска, ежедневно поступает  несколько десятков птиц.

Как писал "Кавказский узел", 72 пострадавшие от мазута птицы поступили  18 февраля в штаб в Витязево. В тот же день за портом Тамань волонтеры после шторма обнаружили выбросы мазута и погибших птиц.

В штабе Новороссийска в два раза выросло поступление замазученных птиц, сообщил сегодня эколог Георгий Каваносян. "Ситуация складывается таким образом, в том числе, из-за недавнего выброса мазута в Кабардинке, который случился впервые с момента разлива нефтепродуктов в Черном море", - сообщил он в своем Telegram-канале.

За первый месяц работы штаба в Новороссийске, с 7 января по 8 февраля, поступило 189 птиц, а с 8 по 24 февраля – 199 особей, причем в последние дни поступает по несколько десятков птиц ежедневно. "Волонтерам стали попадаться птицы, которые раньше им не встречались - шилоклювка, большой белый аист, морской голубь и другие Это значит, что уже какая-то миграция начинается, и это добавляет тревоги", - указал он, отметив, что штабу срочно требуются волонтеры.

Ранее он сообщил, что  в новороссийский штаб поступила большая белая цапля (Ardea alba), которая внесена в Красную книгу в ряде регионов.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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