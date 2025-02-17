Число пострадавших близ Анапы от мазута птиц выросло после шторма

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72 пострадавшие от мазута птицы поступили в штаб в Витязево. За портом Тамань волонтеры после шторма обнаружили выбросы мазута и погибших птиц.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани были обнаружены новые выбросы мазута.

В штаб волонтеров на улице Жемчужная в Витязево поступило 72 птицы, сообщил эколог Роман Пукалов. "В штаб спасения птиц на Жемчужной, 9, поселок Витязево, Анапский городской округ за сутки поступили 72 птицы. Среди них много гагар. К сожалению, эти птицы очень тяжело переносят интоксикацию мазутом, и большинство из них гибнет", - написал он в своем Telegram-канале.

На Плоских Камнях за портом Тамань волонтеры обнаружили три живых птицы, более 10 мёртвых, сообщил блогер Юрий Озаровский.

Мазутные озёра образовались на пляже Плоские Камни рядом с мысом Панагия, сообщил волонтерский штаб "Дельфины" в Telegram-чате "Анапа. Волонтеры моря".

"После очередного шторма мазут прибывает - птицы погибают. Волонтёрский штаб "Дельфины" посёлка Волна Темрюкского пытается противостоять катастрофе недалеко от танкера: сегодня, 17.02.2025, нас всего 30 человек на пять километров пляжа", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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