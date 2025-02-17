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13:29, 17 февраля 2025

Новые выбросы мазута найдены в Темрюкском районе

Очистка пляжа от мазута. Фото оперативного штаба Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута на берег обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Новые выбросы мазута найдены в прибрежной полосе около кормы танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия, их собирают специалисты Морспасслужбы, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Оперативно приступили к уборке нефтепродуктов. Их собирают в мешки для дальнейшего вывоза. Специалисты Морспасслужбы круглосуточно мониторят акваторию и своевременно убирают мелкие фракции мазута. Если на поверхности воды обнаруживают маслянистую пленку нефтепродуктов - обрабатывают эти участки биосорбентом", - говорится в публикации.

К 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка  в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн.

В Краснодарском крае собрано уже более 185 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщает сегодня в своем телеграм-канале МЧС.

"Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. При очистке проводится ревизия и замена вышедших из строя сетей", - отмечается в публикации.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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