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18:03, 15 февраля 2025

Новые выбросы мазута найдены на побережье в Краснодарском крае

Участники ликвидации последствий разлива мазута. Кадр видео из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/11906

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута на берег обнаружены около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сегодня на нескольких участках побережья найдены выбросы фракций мазута. В частности, представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли выбросы на Бугазской косе неподалеку от станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Небольшие фракции мазута нашли в своем секторе работ участники ликвидации ЧС из Лабинского района, за которым закреплен один из участков Бугазской косы. Команда Абинского района убирает территорию неподалеку от Центрального пляжа Анапы. Там также обнаружили выбросы застывших капель мазута", - говорится в сообщении.

Представители муниципалитетов убирают найденные выбросы мазута в первую очередь, отмечается в публикации. "На большинстве участков береговой линии Анапы новых выбросов мазута не зафиксировали", - заявил оперштаб.

Напомним, к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Вибрационной установкой "Грохот" было очищено больше 23,5 тысячи тонн песка.

Месяцем ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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