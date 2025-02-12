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13:46, 12 февраля 2025

Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Случаи новых выбросов мазута зафиксированы на 14 участках в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января водолазы подняли со дна Черного моря сотню мешков с мазутом для вывоза его с пляжа поселка Витязево под Анапой. Ежедневно удается собирать около 20 мешков весом около 50 килограммов каждый. К 10 февраля на дне Черного моря у пирса в Витязево водолазы собрали 380 мешков с мазутом.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

"На 14 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов", - сообщило сегодня МЧС России сегодня в своем телеграм-канале.

"В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, вывезено более 184 тыс. тонн загрязнений, в том числе на временную площадку – свыше 143 тыс. тонн; на полигоны для сбора и утилизации вывезено более 45 тыс. тонн; вибрационной установкой очищено больше 23,5 тыс. тонн песка", - отчиталось ведомство.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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