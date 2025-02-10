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23:22, 10 февраля 2025

380 мешков мазута собрано со дна моря в Витязево

Погружение водолаза. Стоп-кадр оперштаба Краснодарского края от 08.02.25, https://t.me/opershtab23/11680.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На дне Черного моря у пирса в Витязево водолазами собраны 380 мешков с мазутом, отчитался оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января водолазы подняли со дна Черного моря сотню мешков с мазутом для вывоза его с пляжа поселка Витязево под Анапой. Ежедневно удается собирать около 20 мешков весом около 50 килограммов каждый.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С начала работ на дне моря под пирсом в селе Витязево собрали более 380 мешков с мазутом, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Погружения проходят каждый день, если погода позволяет. Помешать может только сильное волнение на море. Задействованы 12 специалистов, которые работают парами и посменно. Каждая смена длится 1 час. Сначала мазут собирают со дна в мешки, которые складывают под опорами пирса. Как только накапливается достаточно большое количество – их партиями поднимают на поверхность, доставляют на берег и вывозят с пляжа, говорится в сообщении.

Специалисты МЧС собирают новый плот для подъема мешков с мазутом со дна моря. Майор внутренней службы, начальник водолазной службы специального отряда главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Лязин сообщил, что на плоту будет установлена электрическая лебедка, чтобы было легче поднимать мешки с мазутом со дна, грузоподъемность плота составит до 40 мешков. "Плот будет готов в течении двух дней, сможем использовать его для подъема и транспортировки мешков", - приводятся его слова в другом сегодняшнем сообщении оперштаба.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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