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23:43, 26 января 2025

В Витязево со дна моря подняты 100 мешков с мазутом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водолазы подняли со дна Черного моря сотню мешков с мазутом для вывоза его с пляжа поселка Витязево под Анапой.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе и Темрюкском районе сегодня обнаружены повторные выбросы мазута из Черного моря. Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сто мешков с мазутом подняли со дна у причала в селе Витязево сегодня, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

"Большую партию нефтепродуктов, собранных накануне, перевозят на берег для вывоза с пляжа. Для этого мешки грузят на специальный плот, - говорится в телеграм-канале Оперштаба. - За один рейс на него помещается до 10 мешков. В ближайшее время планируют организовать еще один плот для ускорения работы". 

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Субочева, в районе причала Витязево водолазы МЧС России продолжают свою работу — подъем со дна мешков с мазутом.

"Всего собрано 100 мешков, совершено более 130 спусков под воду. Задача выполняется", - отметил он.

К 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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