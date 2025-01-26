Новые выбросы мазута найдены в Краснодарском крае

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В Анапе и Темрюкском районе сегодня обнаружены повторные выбросы мазута из Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае обнаружены "незначительные выбросы нефтепродуктов" на берег на участке от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС.

За минувшие сутки с берега вывезено 2 300 тонн загрязненного песка и грунта. "Всего свыше 174 000 тонн; на временную площадку - за сутки более 520 тонн, всего - свыше 134 000 тонн; на полигоны для сбора и утилизации за сутки 570 тонн, всего - около 40 500 тонн", - говорится в публикации.

К 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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