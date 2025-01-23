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15:34, 23 января 2025

Возобновлен вывоз мазута на утилизацию с площадки в Воскресенском

Вывоз мазута на утилизацию с площадки в Воскресенском. Фото: телеканал «Краснодар»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мешки с мазутом общим весом 70 тысяч тонн, собранные в первые дни после начала работ, будут вывезены с полигона в хуторе Воскресенский на утилизацию. Власти намерены полностью освободить полигон к 1 апреля.

Как писал "Кавказский узел, 2 января был приостановлен вывоз песка с мазутом на предприятия по утилизации, так как они полностью заполнены. к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 21 января на 23 участках пляжей были обнаружены новые выбросы мазута. 22 января власти отчитались, что в хуторе Вознесенском запущена вибрационная установка для очистки собранного песка от мазута. 

70 тысяч тонн замазученного песка будет отправлено на утилизацию, сообщил сегодня врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. "Сегодня начинаем осуществлять погрузку и вывоз мешков с мазутом с площадки временного накопления в х.Воскресенском. Груз будет отправлен на объекты утилизации. Таких объектов сейчас два", - приводятся его слова в Telegram-канале оперштаба.

Грузовики сейчас вывозят мешки, собранные в первые дни ликвидации разлива мазута. На площадке такие мешки складировали отдельно, чтобы вывезти в первую очередь. Всего на площадке в хуторе Воскресенский находится 132 тысячи тонн песка и мазута, указано в сообщении.

Чтобы контролировать количество вывезенной с полигона смеси, спецтехнику взвешивают до погрузки, а также после.  Полностью вывезти загрязненный грунт с полигона в Воскресенском планируется до 1 апреля, сообщила сегодня мэрия Анапы.

Параллельно в хуторе Воскресенский продолжает работу установка грохот - она сортирует грунт, который меньше загрязнен нефтепродуктами, на песок и фракции мазута.  Установка работает круглосуточно, к вечеру 22 января просеяно более 4 тысяч тонн загрязненного песка. После того, как на утилизацию вывезут самые насыщенные мазутом кучи с площадки временного хранения, начнут транспортировать и отсеянное грохотом, проинформировал оперштаб.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

Количество волонтеров, работающих на очистке побережья после крушения танкеров, сократилось в несколько раз, при этом выбросы мазута продолжаются и оставшимся волонтерам нужны помощники на полевой кухне, рассказали 22 января жители Анапы.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

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