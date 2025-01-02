Прекращен вывоз на утилизацию мешков с мазутом из-под Анапы

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С пляжей Анапы и Темрюкского района продолжается вывоз мешков с песком и мазутом на временные площадки, но на предприятия по утилизации вывоз остановлен, так как они полностью заполнены.

Как писал "Кавказский узел", аналитики отметили, что из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва. 1 января власти отчитались о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров. Мазут на краснодарское побережье будет выбрасываться штормами еще на протяжении нескольких лет, поскольку часть разлившихся с танкеров нефтепродуктов остается в толще воды или опустилась на дно, сообщили экологи.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

На утро 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено почти 73 тысячи тонн песка с мазутом, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "Более половины этого объема приняла площадка временного накопления в х. Воскресенском Анапы – 38 тыс. тонн. Всего с начала работы самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Площадка сделана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь – более 2,8 га, она сможет принять не менее 200 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта", говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

На предприятия утилизации вывоз временно приостановлен, так как они набрали максимальный объем для переработки, сообщил оперштаб. "Площадки складирования перед процедурой обеззараживания заполнены, вывозить новые партии смогут после того, как будет частично утилизировано то, что уже размешено на этих предприятиях. Всего на утилизацию замазученный песок принимают 4 специализированные компании Краснодарского края", - указано в сообщении.

Напомним, 25 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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