Главная   /   Лента новостей
17:28, 5 февраля 2026

Новая глава Анапы назвала открытие пляжей главной задачей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты горсобрания Анапы избрали главой города Светлану Маслову, ранее занимавшую пост зампреда правительства Крыма. Маслова поставила задачу максимально ускорить работы по восстановлению пляжей после разлива мазута, чтобы курортный сезон был полноценным.

Как писал "Кавказский узел", глава Анапы Василий Швец 24 июня 2025 года покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие.

В Анапе со второй попытки удалось избрать главу города-курорта.  Ей стала Светлана Маслова. Ее кандидатуру согласовали местные депутаты. Из 32 голосов Маслова набрала 28. Ее оппоненты — Никита Бойко и Александр Кудаев — по 2 голоса, передает ТАСС со ссылкой на председателя совета муниципального образования Вячеслава Вовка.

"Анапа – это курортный город, и важнейший вопрос, который сегодня волнует всех, каким будет сезон 2026, Сейчас главная задача – при поддержке Правительства России и администрации Краснодарского края максимально ускорить процесс работ по восстановлению анапских пляжей после разлива мазута. Крайне важно, чтобы предстоящий летний сезон прошёл в полноценном режиме и Анапа встретила не меньше туристов, чем до начала ЧС", - приводит ее слова мэрия Анапы в своем Telegram-канале.

Изначально прием документов на должность мэра Анапы стартовал еще осенью 2025 года, но по итогу была подана всего одна заявка и конкурс был признан несостоявшимся, сообщает 93.ru.

Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Имеет высшее образование по специальности «инженер-экономист». Училась в Калининграде, а после осталась там работать. В конце 2000-х занимала должность замглавы Калининграда. А с 2010-го Маслова стала главой города, но в 2012-м ненадолго ушла с должности.

В конце 2012-го Маслова вновь вернулась в мэрию на должность замглавы и проработала в администрации до 2019 года. Ее муж, Анатолий Мухомор, в это время возглавлял муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс». С 2019 по 2020 годы Маслова занимала должность вице-президента ООО «Автотор Холдинг Менеджмент».

В 2020-м чиновница заняла должность заместителя председателя Совета министров республики Крым. В конце января 2026-го Маслова ушла в отставку, пишет издание.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Автор: "Кавказский узел"

