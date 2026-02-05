×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
18:49, 5 февраля 2026

Приговоры лидерам Карабаха вызвали возмущение у армянской оппозиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожизненные и длительные сроки представителям военно-политического руководства Карабаха, к которым их приговорил сегодня Бакинский военный суд, стали возможны на фоне бездействия властей Армении, уверены представители оппозиции. Судебный процесс нелегитимен, а приговоры не вписываются в логику мирного процесса, считает представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ. 

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам.

31 октября 2025 года завершилось судебное следствие по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях. Обвинение запросило для Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна пожизненное заключение, для остальных - от 16 до 20 лет лишения свободы. 4 декабря адвокаты назвали недоказанной вину своих подзащитных и призвали суд оправдать их. 11 декабря восемь фигурантов дела против военно-политического руководства Нагорного Карабаха выступили перед судом в Баку с последним словом. Все подсудимые отказались признать вину

Десять осужденных приговорены к длительным срокам

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи продолжили оглашать приговор, передает сегодня Report.

Президенты Нагорно-Карабахской Республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян лишены свободы сроком на 20 лет. Мадат Бабаян лишен свободы на срок 19 лет.

Эти лица были привлечены к ответственности за преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, и обвинения были подтверждены в ходе судебного следствия. Однако в связи с достижением ими 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора им не может быть назначено пожизненное лишение свободы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, говорится в публикации

Обвиняемые - 15 бывших карабахских чиновников, в том числе президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также спикер парламента Давид Ишханян. Дело госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна слушается отдельно. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Наряду с этим Меликсет Пашаян, проходивший службу в вооруженных силах Республики Армения, приговорен к 19 годам, государственный министр Карабаха Гарик Мартиросян - к 18 годам, член Совета безопасности Давит Аллахвердян и член формирований Левон Балаян - к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян, Эрик Казарян - к 15 годам лишения свободы каждый.

Они признаны виновными в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях в результате военной агрессии Армении, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил ведения войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других многочисленных преступлениях, уточняет издание.

Армянские политики выразили мнение, что длительные приговоры были ожидаемы

Бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян, комментируя приговоры карабахским лидерам, заявил, что "это вызывает беспокойство и заслуживает осуждения, но, с другой стороны, нет ничего неожиданного, суд удовлетворил требование прокуратуры". издание News.am.

"Честно говоря, я ничего другого и не ожидал, вопрос лишь в том, какими будут следующие шаги? Во-первых, будет ли обжалование со стороны армян? Во-вторых, планируют ли сейчас власти Азербайджана освободить некоторых из них, например, путем помилования или амнистии? Они обычно освобождают армян, прошедших сфабрикованный судебный процесс и уже отбывающих наказание, и не исключено, что это имеет отношение и к визиту вице-президента США Вэнса, по крайней мере, по какой-то части", - приводит слова Бегларяна News.Am.

Он отметил, что дело не должно было дойти до этого, а если уж дошло, то нужно предпринять максимальные усилия для того, чтобы обеспечить скорейшее освобождение пленных. "Основания для этого имеются давно, нам просто нужно вести надлежащую дипломатию", - считает он.

Представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян, касаясь вынесенных сегодня решений о пожизненном заключении, заявила, что решения соответствовали её прогнозам.

"Причем в ходе судебных процессов открытым образом нарушались гарантии справедливого судебного разбирательства. То есть не предпринималось никаких попыток обеспечить хотя бы формальные гарантии. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с нелегитимными судебными решениями. Думаю, что армянская сторона должна суметь добиться оспаривания  этих решений и процедур в международных судебных инстанциях", - заявила она.

По словам Саакян, данные судебные акты не вписываются в логику мирного процесса. "Мир должен укрепить доверие между народами, нациями, устранить факторы, которые годами порождали ненависть, а любой процесс, являющийся незаконным и может генерировать дополнительную ненависть, должен быть просто исключен", - заключила она.

Архиепископ Баграт Галстанян на своем судебном процессе сегодня обвинил руководство Армении в причастности к тому, что сегодня властям Азербайджана удалось приговорить бывшее военно-политическое руководство Нагорно-Карабахской Республики к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Сегодня в суде Баку военно-политическое руководство Арцаха приговорили к пожизненному заключению. Это позор всей общественно-политической мысли, которая причастна к этому - наших братьев приговорили. Это в первую очередь направлено на наше коллективное существование, имеем ли мы право существовать или нет", - заявил он в суде.

Сегодня перед зданием Национального Собрания Армении активисты оппозиции провели акцию протеста. Участники акции пришли с фотографиями священнослужителей, политических и общественных деятелей, а также блогеров, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Также были фотографии граждан и представителей бывших представителей руководства Нагорного Карабаха.

"В Армении свобода слова теперь криминализирована. Люди, которые выступают против нынешних властей, оказываются в заключении. Международное сообщество должно дать четкую оценку всему этому. Чрезвычайно важно помнить всех тех людей, которые сейчас незаконно содержатся в тюрьмах", - заявил на акции депутат от оппозиционного блока "Армения" Гарник Даниелян.

Автор: "Кавказский узел"

