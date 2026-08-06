Арутюнян Араик Владимирович

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Карабахский государственный деятель. премьер-министр НКР с сентября 2007 по сентябрь 2017 года. С 25 сентября 2017 года по 6 июня 2018 года — государственный министр НКР. В 2020 году на выборах президента НКР набрал 84,5% голосов избирателей, одерживая победу. В 2023 году арестован и этапирован в Баку. В 2026 году приговорен в Азербайджане к пожизненному сроку заключения.

Арест и приговор

3 октября 2023 года был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана в городе Ханкенди и доставлен в Баку. Ему были предъявлены тяжелые обвинения, включая ведение агрессивной войны, терроризм, финансирование терроризма и нарушение законов войны .

Осенью 2023 года, после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и установления контроля над территорией, правоохранительные органы Азербайджана инициировали уголовное преследование бывших руководителей и жителей Нагорного‑Карабахской республики. В начале октября 2023 года были задержаны и этапированы в Баку бывшие президенты Аркадий Гукасян (1997–2007), Бако Саакян (2007–2020), Араик Арутюнян (2020–2023), а также председатель парламента Давид Ишханян. Подробнее о событиях в Нагорном Карабахе рассказывается в справках "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".



5 февраля 2026 года: Бакинский военный суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы.

В августе 2026 года Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобы защиты и официально оставил приговор в отношении Араика Арутюняна без изменений. Подробно о ходе судебного процесса рассказывается в справке «Кавказского узла» "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Кандидат в президенты

По предварительным данным ЦИК Нагорного Карабаха во втором туре Арутюнян побеждает с результатом 84,5% голосов избирателей.

В первом туре выборов президента Нагорного Карабаха 31 марта 2020 года Араик Арутюнян занял первое место, набрав 36 706 голосов (49,6%). Кандидатом он был выдвинут еще 10 ноября 2019 года самой крупной в республике правящей партией "Свободная Родина". Позднее он заручился поддержкой партий "Свобода Арцаха", Республиканской партии Арцаха, партии "Единый гражданский альянс" и "Движение-88".

По мнению аналитиков, опрошенных «Кавказским узлом», большинство представителей старой власти сгруппировались вокруг Араика Арутюняна как кандидата в президенты. Так, по мнению редактора русской версии Lragir.am, политического обозревателя Наиры Айрумян, Арутюнян воспринимается как воплощение олигархического сращения власти и бизнеса, не скрывая своей причастности к крупному, даже по армянским меркам, бизнесу, в то же время, было немало случаев, когда под прикрытием правительственных программ, в бытность его премьер-министром республики, осуществлялись сомнительного характера проекты.

Карьера

В 1995-1997 годах работал помощником министерства экономики и финансов Нагорного Карабаха.

В 1997-1999 годах назначен управляющим Аскеранского филиала "Армагробанка". Одновременно, с 1996 по 1998 год учился в аспирантуре Арцахского государственного университета по специальности "экономист".

В период с 1999 по 2004 год Араик Арутюнян — управляющий Степанакертским филиалом "Армагробанка".

В 2004-2005 годах руководил винодельческой фирмой "Карабах Голд".

В 2005 году Араик Арутюнян был избран депутатом парламента НКР, председателем финансово-бюджетной комиссии НС НКР. Одновременно он являлся председателем партии "Свободная родина" и председателем парламентской фракции НС НКР "Родина".

14 сентября 2007 года Арутюнян был назначен премьер-министром НКР, связи с чем оставил депутатскую деятельность и подал в отставку с должности главы партии. Председателем "Свободной родины" он был вновь избран в 2009 году.

В 2010 году возглавляемая им партия «Свободная Родина» одержала уверенную победу на парламентских выборах, завоевав 14 мест из 33.

В сентябре 2012 года по представлению Президента НКР Бако Саакяна единогласно переизбран парламентом на пост премьер-министра НКР.

С 25 сентября 2017 по 6 июня 2018 — государственный министр НКР.

Биография

Родился 14 декабря 1973 года в Степанакерте Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 1990 году окончил физико-математическую школу Степанакерта и в том же году поступил на экономический факультет Ереванского народнохозяйственного института.

С 1992 года, не закончив учебу в институте, Араик Арутюнян вступил в силы самообороны Нагорного Карабаха, в рядах которых принимал участие в боях по освобождению республики.

В 1994 году перевелся в НКР, на экономический факультет Арцахского государственного университета, который закончил в 1995 году.

В 2009 году за исключительную храбрость и личную отвагу, проявленные при защите родины, премьер-министр НКР Араик Арутюнян был награждён орденом "Боевой крест" второй степени.

Женат, имеет трех дочерей.