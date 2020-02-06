"Движение-88" поддержало Арутюняна на выборах президента Нагорного Карабаха

06 февраля 2020, 21:24

Карабахская парламентская партия "Движение-88" заявила о поддержке лидера партии "Свободная Родина" Араика Арутюняна на президентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на 31 марта. 5 февраля Центризбирком Нагорного Карабаха объявил о начале приема документов от кандидатов в президенты, а также пропорциональных списков политических сил, которые будут участвовать в выборах.

Сегодня партия "Движение-88" выступила с заявлением, в котором сообщила, что на президентских выборах 31 марта поддерживает кандидатуру бывшего госминистра, лидера партии "Свободная Родина" Араика Арутюняна. "Мы поддержим кандидатуру Араика Арутюняна на президентских выборах 31 марта, убежденные в том, что его опыт и навыки построения государства, могут создать полностью инклюзивную экономику и социально справедливую среду для граждан Арцаха (Нагорного Карабаха)", - приводятся слова председателя "Движения-88" Эдуарда Агабекяна в заявлении, которое получил корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь Араик Арутюнян выступил с ответным заявлением, отметив, что всегда уважал политические принципы партии "Движение-88", направленные, по его словам, на процветание Родины. "Теперь партия «Движение-88» во главе с Эдуардом Агабекяном поддерживает мою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Наша совместная работа будет направлена на создание более справедливой социальной среды, единственной ценностью которой будет гражданин Арцаха", - написал Араик Арутюнян сегодня на своей странице в Facebook.

При этом, как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Нагорного Карабаха, сегодня в комиссию не было представлено документов для регистрации на выборы 31 марта ни от кандидатов в президенты, ни от партий (партийных блоков).

Напомним, Араик Арутюнян ранее заручился поддержкой партий "Свобода Арцаха", Республиканской партии Арцаха и партии "Единый гражданский альянс". Политологи считают основными фаворитами на выборах Араика Арутюняна и министра иностранных дел Масиса Маиляна, которого поддержали партии "Завтрашний Арцах", "Идентичность и единство" и Арцахская либеральная партия.

О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха также заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян, руководитель парламентской оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян, глава пресс-службы президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, журналист Белла Лалаян и общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян.

Выдвижение женщин-кандидатов на пост президента произошло впервые в истории Нагорного Карабах и стало особенностью этой президентской кампании. Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".