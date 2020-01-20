Оппозиционер Айк Ханумян заявил об участии в выборах президента Нагорного Карабаха

20 января 2020, 05:58

Лидер оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян заявил о намерении участвовать в парламентских и президентских выборах в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" политики, изъявившие желание участвовать в выборах, отметили необходимость реформ в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. 19 января о намерении участвовать в парламентских и президентских выборах заявила партия "Свобода Арцаха".

О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, которого поддерживают три непарламентские партии - "Идентичность и солидарность", "Рамкавар азатуцун", "Завтрашний Арцах". Также сообщили о намерении участвовать в выборах бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян. Кроме того, о намерении участвовать в парламентских выборах сообщила новая партия "Революционный Арцах".

19 января оппозиционная партия "Национальной возрождение", имеющая в парламенте Нагорного Карабаха один мандат в лице лидера партии Айка Ханумяна, провела в Степанакерте своей шестой съезд. На нем было принято решение участвовать в парламентских и президентских выборах в марте 2020 года. Кандидатом в президенты от партии выдвинут лидер Айк Ханумян, передает присутствовавшая на съезде корреспондент "Кавказского узла".

Айк Ханумян, выступая на съезде, отметил, что основой предвыборной кампании его и партии являются реформы в социальной и экономической сферах. При этом он заявил, что будет участвовать в выборах без сотрудничества с какими-либо политическими силами.

Официальная дата выборов еще не назначена

Председатель ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что официальное решение правительства о датах регистрации кандидатов, проведения предвыборной кампании и дня проведения выборов пока не принято

«Ряд СМИ уже начал говорить, что, по их подсчетам, день выборов назначен на 31 марта... Выборы действительно будут в конце марта, однако точные даты выборов и предвыборов будут озвучены официально только после решения правительства», - сказала Арзуманян.

При этом она отметила, что "впервые президентские и парламентские выборы проводятся вместе, и впервые парламентские выборы проводятся только по пропорциональной системе".

По данным ЦИК, с 1991 года в Нагорном Карабахе прошли 11 выборов в Национальное собрание, в том числе дополнительные выборы, пять выборов президента и четыре референдума.

Президентами Нагорного Карабаха были Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Каждый отработал на этом посту два срока. Бако Саакян в 2017 году переизбран президентом на третий срок парламентом в результате референдума по Конституционным изменениям, изменившего форму правления в Нагорном Карабахе со смешанной республики на президентскую и установивший с 2017 по 2020 годы переходный период. В 2018 году Саакян заявил, что не будет участвовать в выборах президента в 2020 году.

Политики назвали необходимыми реформы в Нагорном Карабахе

Политики, изъявившие желание участвовать в выборах президента в 2020 году, заявили корреспонденту "Кавказского узла, что пока рано говорить об основных тезисах их предвыборных кампаний, однако многие из них отметили необходимость проведения реформ в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян отметил, что в свое время тезисы будут опубликованы. "Но основное - это будут коренные реформы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Масис Маилян в 2007 году, баллотировался на пост президента Нагорного Карабаха, как независимый кандидат по гражданской инициативе, набрав 12,53% голосов, проиграв Бако Саакяну 85,12%.

Председатель парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян сообщил, что его программа будет иметь концепцию "каким мы хотим видеть страну в следующие пять лет".

«Выборы 2020 года отличаются тем, что за президентский пост будут бороться много кандидатов. Это говорит о том, что на выборах будет присутствовать конкуренция, а общественность сможет выбрать достойного кандидата. Возможно, общественность выберет опытного деятеля, а возможно и предпочтет новое лицо. Мое мнение, что во главе государства должен стать человек, имеющий опыт во внешней и внутренней политике страны», - сказал Гулян корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь партии "Свободная Родина" Ваграм Погосян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что предвыборную программу партия представит в начале предвыборной кампании одновременно с пропорциональным списком партии.

Депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Руслан Исраелян в интервью армянскому изданию "Иравунк" заявил, что "причиной моего выдвижения является то, что страну, которую я себе представляю, еще нужно построить".

«А у наших действующих властей серьезные упущения в системе управления. В Арцахе (Нагорном Карабахе) отсутствует социальная справедливость, процветает коррупционная система, которой нужно как можно скорее сломать хребет. Потому что такая страна, как Арцах (Нагорный Карабах), не имеет права иметь подобную систему управления», - сказал Исраелян.

Эксперты отметили появление молодых политиков в Нагорном Карабахе

Ранее предводитель Арцахской (Нагорно-карабахской) епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян пригласил на встречу политических деятелей и отметил, что «из данного этапа политической борьбы Арцах должен выйти более сильным, а не разрозненным», передает Общественное телевидение Нагорного Карабаха.



Мартиросян призвал политические силы и кандидатов в президенты принять определенную ответственность, чтобы «предстоящие в Арцахе (Нагорном Карабахе) выборы должны пройти в атмосфере любви и взаимопонимания, без личностных оскорблений, прозрачно и объективно, и в рамках закона», в противном случае, по словам архиепископа, лицо или политическая сила, нарушившие обещание, «будут считаться врагами и будут лишены нашего благословения».

«Предстоящие выборы интересны тем, что в ней участвуют новые партии и кандидаты с молодыми ресурсами», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" историк, преподаватель Арцахского госуниверситета, бывший депутат НС Нагорного Карабаха Аревик Петросян.

По ее мнению, "политическое поле пополнилось свежими молодыми независимыми политиками".

«Одни и те же лица, одни и те же лозунги за 30 лет приелись. Это не просто демократия, а решительность молодых людей взять на себя ответственность, серьезно заявить о себе в политическом поле, что очень важно для страны», - сказала Петросян.

Она отметила, что фаворитом среди кандидатов в президенты считает председателя партии "Свободная Родина" Араика Арутюняна.

«Основная специфика предстоящих выборов состоит в том, что не обозначена вертикаль власти. Соответственно, есть предпосылки для того, что административный ресурс на сей раз не будет использован. Это не значит, что финансовое «увещевание», силовое давление и прочие методы не будут задействованы, но они будут разнонаправленными. Их могут применять различные силы, а значит сложно угадать, какое они окажут воздействие на окончательный результат», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель армянского издания Lragir.am Наира Айрумян.

По ее мнению, основными претендентами пока можно назвать бывшего премьер-министра Араика Арутюняна и министра иностранных дел Масиса Маиляна.

«Не исключается, что именно они и выйдут во второй тур, или один из них выиграет в первом. Действующий глава государства Бако Саакян заявил, что не будет участвовать в выборах, и публично дистанцируется от всех кандидатов. Кроме того, традиционная связка властей Арцаха (Нагорного Карабаха) с прежними властями Армении, которая до сих пор была водоразделом между властью и оппозицией после революции в Ереване не работает», - отметила эксперт.

По ее словам, несмотря на то, что предвыборная кампания официально пока не стартовала, "претенденты уже давно работают с обществом".

«Есть и черный пиар, но в Арцахе (Нагорном Карабахе), где очень компактное и привыкшее к осторожности общество, умеют договариваться о правилах борьбы, и я убеждена, что красные линии не будут пройдены», - сказала в заключении Наира Айрумян .

Особенностью президентской кампании стало первое в истории Нагорного Карабаха выдвижение женщины-кандидата на этот пост – о президентских амбициях заявила общественный деятель Кристина Балаян. Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".