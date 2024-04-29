Суд оштрафовал жителя Волгоградской области за дискредитацию армии

29 апреля 2024, 00:18

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В Камышине суд назначил административное наказание Гайритину Суманакову, обвиненному в дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Камышинский городской суд Волгоградской области административное дело Гайритина Суманакова с обвинением по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило 24 апреля, следует из карточки дела на сайте суда.

Рассмотрено дело Суманакова было в тот же день. Суд вынес постановление о назначении административного наказания, однако пока нет данных, какой именно штраф был назначен по этому делу. Текст постановления на сайте суда пока не опубликован.

Ранее "Кавказский узел" также писал в январе, что сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Александра Трушникова. В феврале суд назначил ему наказание в размере 30 тысяч рублей. Трушников обжаловал постановление первой инстанции, но апелляционный суд решение оставил в силе.

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