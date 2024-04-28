Взрыв боеприпаса. Фото: https://ru.apa.az/proisshestvie/sotrudnik-anama-podorvalsya-na-mine-v-agdame-548449

28 апреля 2024, 17:40

Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Азербайджане

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Вилаят Рзаев и Адям Алиев погибли в Нахичеванской республике при взрыве боеприпаса, оставшегося со времен боевых действий с Арменией, сообщили азербайджанские силовики.

Сегодня два человека погибли в результате взрыва боеприпаса, "выпущенного в свое время Вооруженными силами  Армении по территории села Гараагадж" Садаракского района Нахичеванской автономной республики, заявили в совместном пресс-релизе Генпрокуратура, МВД и Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Погибшие - Вилаят Рзаев 1951 года рождения и Адям Алиев 1970 года рождения. В прокуратуре Садаракского района проводится расследование в связи с инцидентом, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что и в зоне карабахского конфликта после 44-дневной войны 2020 года регулярно происходят взрывы, при которых погибают и получают ранения люди. Так, 27 апреля сотрудник азербайджанского агентства по разминированию получил ранения при взрыве мины в Агдамском районе.

По данным ANAMA на 27 апреля, с ноября 2020 года жертвами подрывов мин стали 353 жителя Азербайджана. Из них 50 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли, 288 получили травмы.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Примечание:

"Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами", "Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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