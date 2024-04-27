Сапер пострадал при взрыве мины в Азербайджане

27 апреля 2024, 12:53

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Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию Эльчин Гулиев госпитализирован с травмами после взрыва мины в зоне бывшего карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля два человека пострадали при взрыве мины в селе Алиагалы Агдамского района.

Сотрудник Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эльчин Гулиев, 1981 года рождения, сегодня при исполнении служебных обязанностей получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине на территории села Гайбалы Шушинского района.

Пострадавший получил "травматическую ампутацию правой ноги", говорится в совместном сообщении ANAMA, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Гулиеву на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего он был госпитализирован. Состояние сапера оценивается как стабильное. По факту инцидента Шушинская районная прокуратура проводит расследование, говорится в сообщении.

С ноября 2020 года жертвами подрывов мин с учетом сегодняшнего инцидента стали 353 жителя Азербайджана. Из них 50 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли, 288 – получили травмы, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ANAMA.

Напомним, в зоне карабахского конфликта остается нерешенной проблема с разминированием, при этом власти Армении отказываются предоставлять достоверные минные карты, заявил ранее МИД Азербайджана. Красный Крест подчеркнул, что в результате подрывов на минах пострадали сотни мирных жителей.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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