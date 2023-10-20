Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами

20 октября 2023, 14:07

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Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин были произведены в Армении в 2021 году.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 октября стало известно, что у входов в административные здания в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) найдены гранаты и "устройства-ловушки", содержащие гранаты и осколочно-фугасные боеприпасы. Кроме того, найдены самодельные взрывные устройства. На четырех автомобильных мостах в Ходжавендском районе (армянское название Ходжавенда – Мартуни) были обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы, заявили 2 октября МВД Азербайджана и Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней установив контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч людей стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

«Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской армии были обнаружены склады со значительным количеством мин различного назначения и самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом. Было установлено, что часть мин в обнаруженных складах произведена в Армении в 2021 году, а самодельные взрывные устройства изготовлены кустарным способом из артиллерийских снарядов», - говорится в распространенном сегодня пресс-релизе ведомства, который перевел корреспондент «Кавказского узла».

Сообщение сопровождается фотографиями. При этом не уточняется, сколько складов было обнаружено.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года. В Варшаве группа азербайджанцев 8 октября провела акцию протеста с требованием решить проблему с минированием территорий. Семь общественных организаций Азербайджана обратились 4 августа к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

После окончания 44-дневной войны 10 ноября 2020 года в результате подрыва мин пострадали 333 жителей Азербайджана (с учетом сегодняшнего инцидента), в том числе 65 погибли, 268 получили травмы, сообщили 13 октября в Генпрокуратуре.

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