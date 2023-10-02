Азербайджанские силовики обвинили карабахских военных в минировании мостов

02 октября 2023, 18:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На четырех автомобильных мостах в Ходжавендском районе найдены взрывные устройства, установленные карабахскими военными, сообщили азербайджанские силовики.

Как писал "Кавказский узел", у входов в административные здания в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) найдены гранаты и "устройства-ловушки", содержащие гранаты и осколочно-фугасные боеприпасы, установленные карабахскими военными, сообщило 1 октября Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Кроме того, найдены самодельные взрывные устройства.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

На четырех автомобильных мостах в Ходжавендском районе (армянское название Ходжавенда – Мартуни. - Прим. "Кавказского узла") были обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы, сообщили сегодня в совместном заявлении МВД Азербайджана и ANAMA.

Взрывные устройства обнаружены в нижних и боковых частях автомобильных мостов "вблизи жилых домов, центральной районной больницы, а также в отдельных жилых кварталах". Они состояли из ящиков с тротилом общей массой более 200 килограммов. Так, в нижней и боковых частях мостов были найдены коробки с 25 килограммами тротила в каждой с электрическим детонатором и несколькими противотанковыми минами ТМ-57.

"Обнаруженные взрывные устройства были обезврежены сотрудниками ANAMA, обеспечена безопасность территории", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По версии полиции, мосты были заминированы военными, когда они покидали территорию, сказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в Ходжавендском райотделе полиции. "Мосты были заминированы армянскими военными после того, как местные жители покинули эти места, направляясь в Армению. Сами боевики ушли, заминировав мосты", - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.