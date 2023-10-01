Баку обвинил карабахских военных в минировании зданий

01 октября 2023, 17:10

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У входов в административные здания в Ханкенди (Степанакерте) найдены взрывные устройства и гранаты, установленные карабахскими военными, заявило Агентство по разминированию территорий Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября тракторист получил ранения при взрыве мины во время прокладки дороги около села Халфали Шушинского района, которое перешло под контроль Азербайджана в ходе военной операции 19-20 сентября.

После окончания боевых действий в Карабахе конфискованы четыре танка, один зенитно-ракетный комплекс, множество мин, автоматов и гранатометов, отчиталось 23 сентября Минобороны Азербайджана. Российские миротворцы сообщили, что сдача вооружения проходит под их контролем.

В некоторых административных зданиях на территории Ханкенди (армянское название – Степанакерт) найдено большое число взрывных устройств, в том числе "устройства-ловушки, установленные незаконными военными формированиями", сообщает сегодня АПА со ссылкой на МВД Азербайджана и Агентство по разминированию территорий (ANAMA).

В частности, у входов в здания были обнаружены ручные гранаты и устройства-ловушки, содержащие гранаты и осколочно-фугасные боеприпасы. Кроме того, найдены самодельные взрывные устройства, состоящие из минометных снарядов, осколочных бомб и гранат. Обнаруженные взрывные устройства были обезврежены сотрудниками ANAMA, говорится в сообщении.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. К 1 октября в Армению прибыли 100 483 беженца из Карабаха.

О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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