Минобороны Азербайджана отчиталось о ходе сдачи оружия в Карабахе

24 сентября 2023, 00:33

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После окончания боевых действий в Карабахе конфискованы четыре танка, один зенитно-ракетный комплекс, множество мин, автоматов и гранатометов, сообщило Минобороны Азербайджана. Российские миротворцы отметили, что сдача вооружения проходит под их контролем.

Как писал "Кавказский узел", в Евлахе 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил, что переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Участники встречи из Карабаха заявили о потребности региона в топливе и продовольствии, сообщила администрация президента Азербайджана. Правительство Нагорного Карабаха 23 сентября сообщило, что вывод военных Армии обороны с боевых позиций проводится в рамках достигнутых с Азербайджаном договоренностей, которые предусматривают также доставку гумпомощи по Лачинскому коридору и работы по восстановлению подачи электричества.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Российский миротворческий контингент (РМК) 23 сентября сообщил об исполнении договоренности по сдаче в Карабахе армянскими вооруженными формирования оружия. "Вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев, говорится в информационном бюллетене РМК. На 23 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 22 тысяч боеприпасов", - указано в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованного на сайте Минобороны вечером 23 сентября.

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте "список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана". В этом перечне четыре танка, одна боевая машина пехоты, 12 гаубиц, две пушки, 12 минометов, 468 мин, 22 гранатомета, 313 автоматов и пулеметов, один зенитно-ракетный комплекс "Тор" и 50 ракет к нему, 28 переносных зенитных систем, 3 противотанковых ракетных комплекса "Фагот", 62 гранаты, 66 262 патрона и пр.

Сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь являются первоочередными задачами в реинтеграции карабахских армян, отметили опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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