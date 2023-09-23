Степанакерт сообщил о договоренностях с Баку

23 сентября 2023, 21:10

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Вывод военных Армии обороны с боевых позиций проводится в рамках достигнутых с Азербайджаном договоренностей, которые предусматривают также доставку гумпомощи по Лачинскому коридору и работы по восстановлению подачи электричества, сообщило сегодня правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в Евлахе 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил, что переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Участники встречи из Карабаха заявили о потребности региона в топливе и продовольствии, сообщила администрация президента Азербайджана.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

В рамках договоренности о прекращении военных действий, достигнутой с Азербайджаном 20 сентября при посредничестве российской стороны, в настоящее время проводится ряд работ, сообщил сегодня инфоштаб правительства нагорного Карабаха. Среди них - "вывод частей Армии обороны с боевых позиций и их переброска в места постоянной дислокации параллельно с процессом расформирования Армии", поиск погибших и пропавших без вести, транспортировка раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, равно как и больных в медицинские учреждения Армении в сопровождении Международного Комитета Красного Креста и российских миротворцев, говорится в сообщении в Telegram-канале инфоштаба.

Также отмечается, что среди действий на этом этапе - "ввоз гуманитарных грузов, медикаментов, товаров первой необходимости и топлива в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") по автодороге Горис-Степанакерт при посредничестве российских миротворцев" и работы по восстановлению электроснабжения, которые планируется начать с 24 сентября.

Помимо этого власти пообещали провести политические консультации по вопросу будущего Нагорного Карабаха и его народа. "Просим наших соотечественников сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям", - отметил инфоштаб, пообещав "регулярно информировать" карабахцев обо всех решениях.

Сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь являются первоочередными задачами в реинтеграции карабахских армян, отметили опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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