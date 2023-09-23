Тракторист подорвался на мине в Шушинском районе

23 сентября 2023, 00:58

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При взрыве мины во время прокладки дороги неподалеку от села Халфали Шушинского района получил ранения тракторист.

22 сентября во время строительных работ по прокладке автомобильной дороге на перешедшей под контроль Азербайджанской армии территории села Халфали Шушинского района трактор, которым управлял гражданин 1965 года рождения, попал на мину на неочищенном от взрывных устройств участке, говорится в совместном сообщении МВД Азербайджана и Национального агентства по разминированию ANAMA.

«В результате тракторист получил легкое ранение, угрозы жизни», - говорится в пресс-релизе.

Отметим, что, по неофициальным данным, село Халфали перешло под контроль азербайджанской армии в ходе антитеррористической операции 19-20 сентября.

Ранее "Кавказский узел" писал, что ночью 19 сентября в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев. После этого четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли при подрыве на мине в этом же районе. Силовики направлялись к месту гибели Самира Садыхова и Фархада Гулиева.

После этого Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

После окончания 44-дневной войны 2020 года жертвами взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 314 жителей Азербайджана, 61 человек погиб, 253 были ранены.

Напомним, семь общественных организаций Азербайджана обратились 4 августа к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. При этом 10 сентября официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уточнил, что с момента окончания 44-дневной войны жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 жителей Азербайджана.

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