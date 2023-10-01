Более 45 тысяч карабахских беженцев получили жилье в Армении

01 октября 2023, 14:20

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Временное бесплатное жилье получили 45516 переселенцев из Нагорного Карабаха, отчитались сегодня власти Армении.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября власти Армении сообщили, что в Армению переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, из них более 32 200 человек воспользовались предоставленным бесплатным жильем.

Карабахские беженцы рассказали, что в Армении существенно повысились цены на аренду жилья. По их словам, власти страны пообещали прибывшим из Нагорного Карабаха людям единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов, но этого хватит только на оплату жилья за полмесяца.

Предоставленным властями Армении жильем воспользовались 45 516 жителей Нагорного Карабаха, сообщила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, в Арагацотнской области временное жилье получили 2262 человека, в Араратской области - 12638, в Армавирской - 3943, в Гегаркуникской - 3516, в Лорийской - 2252, в Котайкской - 11132, в Ширакской - 2114, в Сюникской - 3655, в Вайоцдзорской -1756, в Тавушской - 2129 человек, пишет News.am.

Багдасарян уточнила, что к 1 октября в Армению переехали 100 483 беженца, встали на учет учет 84 408 человек.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил 30 сентября, что в Карабахе остались максимум несколько сотен человек. "Большинство из которых - чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтеры, некоторые люди с особыми потребностями, которые тоже готовятся к отъезду", - привел его слова "Интерфакс".

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября объявил о запуске программы по финансовой поддержке беженцев. Сумма выплат на одного человека в месяц составляет 50 тысяч драмов (около 126 долларов) для покрытия расходов на проживание и на коммунальные расходы. Программа будет действовать не менее полугода, сообщил Пашинян.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

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