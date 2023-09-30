Карабахские беженцы столкнулись с проблемой аренды жилья в Армении

30 сентября 2023, 11:29

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На фоне массового исхода армянского населения из Нагорного Карабаха в Армении существенно повысились цены на аренду жилья. Власти страны пообещали прибывшим из Нагорного Карабаха людям единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов, но этого хватит только на оплату жилья за полмесяца, рассказали карабахские беженцы.

Как информировал "Кавказский узел", ранее карабахские беженцы рассказали, что в результате военной операции Азербайджана они остались без средств к существованию. Пункт оказания им помощи был ранее открыт в Горисе, но 26 сентября местные власти заявили, что Горис исчерпал ресурсы для приема карабахских беженцев. На вечер 29 сентября число прибывших в Армению жителей Нагорного Карабаха превысило 98 тысяч.

Ереван подал в Международный суд ООН в отношении Баку иск, в котором потребовал от него не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Сегодня стало известно, что власти Кипра готовы оказать гуманитарную помощь карабахским беженцам, в том числе предоставить им временное жилье.

Правительство Армении запустило госпрограмму, по которой карабахские беженцы могут зарегистрироваться для получения первой необходимой помощи, в том числе бесплатного медицинского обслуживания, рассказал сотрудник инфоцентра Нагорного Карабаха, деятельность которого после боевых действий 19-20 сентября осуществляется из Армении.

"В государственных приютах, гостиницах, хостелах, и других подобных заведениях, размещены более 27 тысяч вынужденных переселенцев из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", – сказал сотрудник инфоцентра корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что госпрограмма по предоставлению временного жилья действует только в районах Армении. Помимо госпрограммы, помощь карабахским беженцам оказывают различные армянские фонды и компании, общественные организации, частные лица.

"Объявления о предоставляемой помощи в основном выставляются в армянском сегменте социальных сетей", – пояснил сотрудник инфоцентра.

Власти Армении объявили о выплате всем карабахским беженцам единовременной выплаты в размере 100 тысяч драмов (около 255 долларов), написал 28 сентября на своей странице в соцсети Facebook* премьер-министр Никол Пашинян, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Житель Мартакертского района Шаварш Бархударян отметил, что финансовую помощь от властей Армении планирует направить на аренду жилья.

"У меня большая семья – дети, внуки, престарелые родители. Нас разместили в общежитии в Араратской области. Но здесь все условия общие. Естественно, мне надо подыскивать жилье, за которое буду сам выплачивать аренду. Если я найду работу, то на эти деньги мы будем жить. А все, что мы получим в виде финансовой помощи, будет направлено на оплату аренды за жилье", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Цены на жилье выросли в несколько раз и потому за те 100 тысяч драмов, что пообещал Пашинян, удастся оплатить только один месяц проживания, добавил он. "И то покроет половину аренды. Другую половину, в любом случае, доложены будем выплачивать мы. Но лишь в том случае, если найду работу. Все очень сложно и трудно, а впереди зима", – отметил Бархударян.

Жительница Степанакерта Астхик Саруханян рассказала, что начала подыскивать жилье в Ереване еще до того, как покинула Нагорный Карабах.

"Мы с семьей ехали по Лачинскому коридору больше 48 часов, не выходя из машины. Когда добрались до Еревана, оказалось, что владелец арендованной нами квартиры поднял цену на 50%. Он нам сказал, что за двое суток, на рынке жилья в Ереване поднялись цены. Мы были такие измученные, морально и физически, что не возражали, лишь бы было место прилечь немного. Так как платить такую цену за жилье мы не сможем, решили этот месяц остаться здесь, а потом подыскать другое жилье, подешевле, и возможно в Ереване", – рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Виталий Григорян рассказал, что его семью разместили в хостеле на севере Армении, но семья решила переехать поближе к столице, чтобы найти работу. Мужчины в семье строители, а в Ереване много строек.

"Мы просмотрели все объявления квартир и домов в Ереване и в населенных пунктах вблизи Еревана. После долгих поисков, вынуждены были арендовать маленькое жилье – две комнаты для шести человек. Но другого выхода у нас нет. Теперь все ищем работу, чтобы иметь возможность выплачивать ежемесячно более 600 долларов", – рассказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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