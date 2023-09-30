Кипр заявил о готовности принять карабахских беженцев

30 сентября 2023, 10:32

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Власти Кипра готовы оказать гуманитарную помощь карабахским беженцам, в том числе предоставить им временное жилье, заявило министерство иностранных дел страны.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее центр регистрации беженцев был открыт Красным Крестом совместно с местными властями в Горисе. Однако 26 сентября городская администрация заявила, что Горис исчерпал ресурсы для приема жителей Нагорного Карабаха. По состоянию на вечер 29 сентября число прибывших в Армению карабахских беженцев превысило 98 тысяч.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Власти Кипра готовы оказать гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха, в частности они рассматривают возможность размещения карабахских беженцев, заявило министерство иностранных дел (МИД) Кипра, сообщение которого привело сегодня РИА "Новости".

Ранее власти Кипра осудили проведенную Азербайджаном 19-20 сентября военную операцию в Нагорном Карабахе, сказано в сообщении.

"Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь изгнанным армянам Карабаха, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматриваются также возможности размещения в нашей стране ряда беженцев-армян", – процитировал сегодня News.am сообщение МИД Кипра.

Напомним, Армения подала в Международный суд ООН в отношении Азербайджана иск, в котором потребовала от его властей не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих.

Ранее карабахские беженцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Часть из них на тот момент уже несколько дней находилась в дороге. Некоторые из беженцев поделились, что планируют далее добираться в города, где живут их родственники.

Боевым действиям 19-20 сентября предшествовала длительная блокада Лачинского коридора, она вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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