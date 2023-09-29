29 сентября 2023, 21:16

Более 98 тысяч беженцев приехали из Нагорного Карабаха в Армению

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Власти Армении направили 46 автобусов за жителями Нагорного Карабаха, покидающими свои дома. Число карабахских беженцев, прибывших в Армению, превысило 98 тысяч человек. 

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября власти и Армении, и Азербайджана направили в Карабах автобусы для вывоза жителей региона в Армению. К утру 29 сентября число прибывших в Армению переселенцев из Нагорного Карабаха превысило 84 тысячи. Сегодня жителей Нагорного Карабаха начали вывозить на предоставленных Арменией автобусах в сопровождении миротворцев. 

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

По состоянию на 20:00 часов из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 98 тысяч 625 вынужденных переселенцев, следует из официальных данных правительства страны. До начала массового исхода армян из региона население Нагорного Карабаха оценивалось властями в 120 тысяч человек.

Мост Акари, как отметила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, пересекли 20 тысяч 892 транспортных средств. Она добавила, что за жителями Нагорного Карабаха из Еревана направлены 46 автобусов.

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Примечание:

"Число беженцев из Карабаха превысило 84 тысячи", "Армянские политологи связали с Москвой шансы Рубена Варданяна на освобождение", "Азербайджан объявил о начале регистрации армян Карабаха".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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