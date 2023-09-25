Карабахские беженцы рассказали о скитаниях после боевых действий

25 сентября 2023, 07:37

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Около двух тысяч жителей Нагорного Карабаха зарегистрировал пункт приема беженцев Красного Креста в Горисе. Беженцы рассказали, что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Часть из них уже несколько дней находится в дороге, они планируют далее добираться в города, где живут их родственники. Красный Крест предоставил людям временное жилье, питание и теплую одежду.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировались более тысячи человек.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Красный Крест открыл утром 24 сентября в Горисе пункт приема беженцев из Нагорного Карабаха. Центр предоставляет им ночлег в местных гостиницах. На утро 25 сентября прибыло около 2000 человек. Все они в обязательном порядке проходят регистрацию. Сотрудники Красного Креста пояснили, что это делается для того, чтобы беженцы могли получить всю необходимую помощь, передал корреспондент "Кавказского узла".

Беженцам также предоставляется медицинская помощь, питание и теплые вещи.

24 сентября в центр прибыли беженцы из Мартакертского и Аскеранского районов, а также из Степанакерта. Семья Аванесянов была доставлена миротворцами в пункт приема беженцев из села Сарнахпюр Аскеранского района. Семья смогла взять с собой лишь некоторые вещи и документы. В селе Сарнахпюр у Аванесянов осталось большое хозяйство.

По словам бабушки Эмы Аванесян, ее семья планирует остановиться у родственников в городе Абовян, пока не решит, как быть дальше. "Детям нужно в школу, а им надо готовить документы", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Эма Аванесян отметила, что Красный Крест предоставил ее семье ночлег на одну ночь в одной из гостиниц Гориса, а также еду.

Дети из семьи Аванесянов были обследованы врачами, их состояние удовлетворительное. Единственно, они пережили сильный стресс во время интенсивного обстрела села Сарнахпюр, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Красного Креста.

По состоянию на 06.00 (05.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению въехало 2906 беженцев, сообщила сегодня пресс-служба правительства Армении, сообщение которой привел ТАСС.

90-летняя Аника Ванян рассказала, что 20 сентября была эвакуирована из Мартакертского района в Аскеран. Ее село также подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу. Аника несколько дней прожила в Аскеране, а затем была перевезена миротворцами в Горис. По ее словам, она является вдовой, планирует в дальнейшем уехать в Россию – в Ставропольский край к сестре. Она хотела бы поехать и к другим родственникам, которые живут в Омске, но не может это сделать из-за проблемы с финансами.

Во время пребывания в пункте для беженцев, к 90-летней Анике подошел мэр Гориса, он проводил ее вместе с сотрудниками Красного Креста в местную гостиницу, а также пообещал ей, что предоставит транспорт, чтобы она могла добраться до Еревана, передал корреспондент "Кавказского узла".

Врачи обследовали Анику, стресс не оказал значительного влияния на ее здоровье, в целом состояние пожилой женщины удовлетворительное, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Красного Креста.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Степанакерте – Ханкенди.

"Кавказский узел" также писал, что 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет.

24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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